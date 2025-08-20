لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم

تُعد البطاطا الحلوة من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي على مزيج فريد من الكربوهيدرات الصحية، الألياف، البروتين، والعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A، فيتامين C، البوتاسيوم، الحديد والكالسيوم.

ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟

ولكن المدهش أن قشر البطاطا الحلوة قد يكون هو الجزء الأكثر فائدة لصحة الجسم، فيما يلي نستعرض أبرز فوائد البطاطا الحلوة وقشورها، وفقًا لما نشر في وقع verywellhealth، وتشمل:

- الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني:

تحتوي البطاطا الحلوة على مضادات أكسدة قوية تساعد في تحفيز إفراز الأنسولين وتحسين حساسية الجسم له، مما يقلل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

- تحسين صحة الأمعاء:

الألياف الموجودة في قشر البطاطا الحلوة تدعم صحة الجهاز الهضمي، حيث أظهرت الدراسات أنها تعزز نمو البكتيريا النافعة وتقلل من الضارة، مما يحافظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء ويحسن عملية الهضم.

- تعزيز صحة العين:

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين A والبيتا كاروتين، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة البصر ومنع الإصابة بأمراض مثل العمى الليلي والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

- خفض الكوليسترول وحماية القلب:

يساعد تناول البطاطا الحلوة بانتظام على تقليل امتصاص الدهون الضارة من الطعام، وخفض مستويات الكوليسترول الكلي و"الضار" LDL، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- الوقاية من السرطان:

تشير الدراسات إلى أن البطاطا الحلوة، خاصةً البنفسجية منها، تحتوي على الأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في تقليل نمو الأورام السرطانية والوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون.

طرق تناول البطاطا الحلوة وقشورها

ـ يمكن الاستفادة من البطاطا الحلوة بعدة طرق، سواء كطبق رئيسي أو جانبي، ومن أبرز طرق تحضيرها:

ـ البطاطا الحلوة المقلية أو المحمصة.

ـ رقائق البطاطا الحلوة (تشيبس).

ـ البطاطا المهروسة.

ـ سلطة البطاطا الحلوة.

ـ قشور البطاطا الحلوة المحمّلة بالجبن أو الخضروات.

البطاطا الحلوة ليست فقط لذيذة، بل هي غذاء متكامل يساعد على حماية الجسم من الأمراض المزمنة، تحسين الهضم، دعم البصر، وخفض الكوليسترول. لذلك، يُنصح بتناولها بقشرها للاستفادة القصوى من قيمتها الغذائية.