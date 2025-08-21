قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فيديو إطلاق أسد على عامل مصري في ليبيا.. قصة دعابة تحولت إلى صدمة
التعليم: أصحاب مراكز الدروس الخصوصية قادوا حملات مضللة لتخويف الطلاب من البكالوريا
مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس
صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال
بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان
التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
التعليم تنفي حرمان خريجي البكالوريا المصرية من معظم الكليات في تنسيق الجامعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

آية التيجي

مع تعدد الأنظمة الغذائية والبحث المستمر عن طرق فعّالة لخسارة الوزن، يظل اللجوء إلى الطبيعة هو الحل الأكثر أمانًا وصحة. 

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون بشكل طبيعي

وتعتبر الفواكه من أهم الأطعمة التي تمنح الجسم مزيجًا متكاملًا من الفيتامينات والألياف، وتساعد على التحكم في الشهية وتعزيز عملية حرق الدهون.

وبحسب ما ذكر موقع The Healthy، هناك أنواع محددة من الفاكهة يمكن أن تكون حليفًا مثاليًا أثناء رحلة إنقاص الوزن، ومن أبرزها ما يلي:

ـ التفاح.. وجبة مشبعة بأقل سعرات

غني بالألياف والماء مما يمنح شعورًا طويلًا بالشبع.

يُنصح بتناوله بين الوجبات للتحكم في الرغبة بتناول الحلويات.

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

ـ الجريب فروت.. حارق طبيعي للدهون:

تناول نصف ثمرة قبل الوجبة يساعد في خفض مستويات الإنسولين.

يعزز فقدان الوزن ويمد الجسم بجرعة عالية من فيتامين C لدعم المناعة.

ـ التوت بأنواعه.. مضاد أكسدة قوي:

منخفض السعرات الحرارية ومليء بمضادات الأكسدة.

تناول حفنة صغيرة يوميًا يمنح طاقة خفيفة دون زيادة في الوزن.

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

ـ الكيوي.. مزيج الألياف والفيتامينات:

يحتوي على إنزيمات هضمية وألياف طبيعية تحسن الهضم.

مصدر ممتاز لفيتامين C مما يجعله خيارًا صحيًا لإنقاص الوزن.

ـ البطيخ.. الانتعاش برشاقة:

غني بالماء ومنخفض السعرات الحرارية.

تناول شريحة كبيرة يمنح شعورًا بالشبع ويساعد في تقليل الإفراط في الطعام.

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

إضافة هذه الأنواع من الفواكه إلى نظامك الغذائي اليومي يساهم في التحكم بالشهية، تعزيز الحرق، وتقليل السعرات الحرارية. ومع ممارسة النشاط البدني بانتظام، تصبح خسارة الوزن أكثر سهولة ومتعة.

فواكه لإنقاص الوزن حرق الدهون الدايت الصحي التحكم في الشهية

