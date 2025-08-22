قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
بالصور

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية تساعدهم على الشعور بالانتعاش والتخلص من الحر، ومن أفضل هذه الطرق تناول أطعمة ومشروبات تمنح الجسم الترطيب والبرودة.

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

فيما يلي نستعرض أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تبريد الجسم صيفًا، وفقًا لما نشر في موقع healthy.kaiserpermanente، وتشمل ما يلي :

ـ البطيخ:

يُعد البطيخ من أكثر الفواكه المنعشة، إذ يحتوي على أكثر من 90% من الماء، مما يجعله مثاليًا لترطيب الجسم وتبريده. يمكن تناوله كشرائح طازجة أو عصير مثلج.

البطيخ

ـ القرفة:

أثبتت الدراسات أن القرفة تساعد على تقليل درجة حرارة المعدة أثناء الهضم، مما يمنح الجسم إحساسًا بالراحة. يُفضل بشر أعواد القرفة الطازجة على الأطعمة للاستفادة من فوائدها.

القرفة

ـ الأطعمة الحارة:

قد يظن البعض أن الأطعمة الحارة تزيد الإحساس بالحر، لكن العكس صحيح؛ فهي تحفّز الجسم على التعرق، وعند تبخر العرق يبرد الجلد. ولهذا السبب يعتمد سكان المناطق الحارة على الأطعمة الغنية بالتوابل.

الأطعمة الحارة

ـ الخيار:

مثل البطيخ، يحتوي الخيار على حوالي 97% من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وخفض حرارته، بالإضافة إلى أنه منخفض السعرات والدهون.

الخيار

ـ الهيل (الحبهان):

الهيل غني بمضادات الأكسدة، خاصة مادة السينول، التي تعمل على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وبالتالي تساهم في خفض حرارة الجسم.

الهيل

ـ النعناع:

يحتوي النعناع على المنثول الذي ينشّط مستقبلات البرودة في الجلد، مما يعطي إحساسًا فوريًا بالانتعاش. يمكن إضافته إلى العصائر مثل الليمون بالنعناع أو تناوله مع السلطات والأطباق الخفيفة.

النعناع

هذه الأطعمة والمشروبات ليست فقط منعشة، بل أيضًا صحية، وتعتبر وسيلة طبيعية وآمنة لمواجهة حرارة الصيف والحفاظ على رطوبة الجسم.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

