لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية تساعدهم على الشعور بالانتعاش والتخلص من الحر، ومن أفضل هذه الطرق تناول أطعمة ومشروبات تمنح الجسم الترطيب والبرودة.

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

فيما يلي نستعرض أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تبريد الجسم صيفًا، وفقًا لما نشر في موقع healthy.kaiserpermanente، وتشمل ما يلي :

ـ البطيخ:

يُعد البطيخ من أكثر الفواكه المنعشة، إذ يحتوي على أكثر من 90% من الماء، مما يجعله مثاليًا لترطيب الجسم وتبريده. يمكن تناوله كشرائح طازجة أو عصير مثلج.

البطيخ

ـ القرفة:

أثبتت الدراسات أن القرفة تساعد على تقليل درجة حرارة المعدة أثناء الهضم، مما يمنح الجسم إحساسًا بالراحة. يُفضل بشر أعواد القرفة الطازجة على الأطعمة للاستفادة من فوائدها.

القرفة

ـ الأطعمة الحارة:

قد يظن البعض أن الأطعمة الحارة تزيد الإحساس بالحر، لكن العكس صحيح؛ فهي تحفّز الجسم على التعرق، وعند تبخر العرق يبرد الجلد. ولهذا السبب يعتمد سكان المناطق الحارة على الأطعمة الغنية بالتوابل.

الأطعمة الحارة

ـ الخيار:

مثل البطيخ، يحتوي الخيار على حوالي 97% من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وخفض حرارته، بالإضافة إلى أنه منخفض السعرات والدهون.

الخيار

ـ الهيل (الحبهان):

الهيل غني بمضادات الأكسدة، خاصة مادة السينول، التي تعمل على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وبالتالي تساهم في خفض حرارة الجسم.

الهيل

ـ النعناع:

يحتوي النعناع على المنثول الذي ينشّط مستقبلات البرودة في الجلد، مما يعطي إحساسًا فوريًا بالانتعاش. يمكن إضافته إلى العصائر مثل الليمون بالنعناع أو تناوله مع السلطات والأطباق الخفيفة.

النعناع

هذه الأطعمة والمشروبات ليست فقط منعشة، بل أيضًا صحية، وتعتبر وسيلة طبيعية وآمنة لمواجهة حرارة الصيف والحفاظ على رطوبة الجسم.