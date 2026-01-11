قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال فى النواب لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن

دواجن
دواجن
فريدة محمد

تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل موجّه إلى كل من وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما يتردد بقوة في الأوساط التجارية من توقعات بحدوث ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وهو ما يُنذر بأعباء جديدة على المواطنين، خاصة أن الدواجن تمثل المصدر الرئيسي للبروتين لدى قطاع واسع من الأسر المصرية.

وأكد " أمين " أن السوق يشهد حالة من القلق والترقب، في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج، وتذبذب أسعار الأعلاف، وغياب الرؤية الواضحة حول حجم المعروض، مطالبًا الحكومة بكشف الحقائق أمام الرأي العام، واتخاذ إجراءات استباقية لمنع تكرار سيناريوهات الغلاء المفاجئ.

وطرح النائب أشرف أمين 5 تساؤلات ساخنة حول الملف، أبرزها :
1. ما مدى صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادات مرتقبة في أسعار الدواجن؟
2. هل تمتلك الحكومة مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من الأعلاف والدواجن لمواجهة أي أزمات؟
3. ما أسباب استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف رغم توافر العملة والإفراجات الجمركية؟
4. كيف تراقب الوزارتان سلاسل الإنتاج والتداول لمنع التلاعب والاحتكار؟
5. ما خطط الدولة لحماية صغار المربين من الخروج من السوق؟ متقدمة بمجموعة من المطالب لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار الدواجن وفى مقدمتها تثبيت أسعار الأعلاف أو دعمها مرحليًا لصالح صغار المربين وتشديد الرقابة على بورصات الدواجن والأسواق لمنع التسعير العشوائي والتوسع في طرح الدواجن المجمدة والطازجة عبر منافذ الدولة بأسعار مخفضة.
مع توفير قروض ميسرة لمزارع الدواجن المتعثرة لضمان استمرار الإنتاج وإعلان تسعير استرشادي عادل يراعي تكلفة الإنتاج ويحمي المستهلك.


وأكد النائب أشرف أمين أن الأمن الغذائي خط أحمر لا يحتمل التجارب أو التأجيل، وأن التدخل المبكر والحاسم هو الضمانة الوحيدة لعدم تحميل المواطن فاتورة أزمات يمكن السيطرة عليها، مشددًا على أن البرلمان سيظل صوت الشارع في مواجهة أي موجات غلاء تمس قوت المصريين اليومي.

أشرف أمين مجلس النواب الزراعة الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

أسباب ارتفاع سعر الدواجن وهل تتراجع خلال الفترة القادمة؟.. تفاصيل

اخبار التوك شو

أحمد موسى: مستشفى بولاق الدكرور يخدم 3 ملايين مواطن وتكلفة التطوير مليار جنيه.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات | أخبار التوك شو

فيروز

وداع «ملاك فيروز».. حزن مضاعف يخيم على بيت الرحابنة

بالصور

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن أنوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد