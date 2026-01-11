سؤال فى النواب لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن

تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل موجّه إلى كل من وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما يتردد بقوة في الأوساط التجارية من توقعات بحدوث ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وهو ما يُنذر بأعباء جديدة على المواطنين، خاصة أن الدواجن تمثل المصدر الرئيسي للبروتين لدى قطاع واسع من الأسر المصرية.

وأكد " أمين " أن السوق يشهد حالة من القلق والترقب، في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج، وتذبذب أسعار الأعلاف، وغياب الرؤية الواضحة حول حجم المعروض، مطالبًا الحكومة بكشف الحقائق أمام الرأي العام، واتخاذ إجراءات استباقية لمنع تكرار سيناريوهات الغلاء المفاجئ.

وطرح النائب أشرف أمين 5 تساؤلات ساخنة حول الملف، أبرزها :

1. ما مدى صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادات مرتقبة في أسعار الدواجن؟

2. هل تمتلك الحكومة مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من الأعلاف والدواجن لمواجهة أي أزمات؟

3. ما أسباب استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف رغم توافر العملة والإفراجات الجمركية؟

4. كيف تراقب الوزارتان سلاسل الإنتاج والتداول لمنع التلاعب والاحتكار؟

5. ما خطط الدولة لحماية صغار المربين من الخروج من السوق؟ متقدمة بمجموعة من المطالب لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار الدواجن وفى مقدمتها تثبيت أسعار الأعلاف أو دعمها مرحليًا لصالح صغار المربين وتشديد الرقابة على بورصات الدواجن والأسواق لمنع التسعير العشوائي والتوسع في طرح الدواجن المجمدة والطازجة عبر منافذ الدولة بأسعار مخفضة.

مع توفير قروض ميسرة لمزارع الدواجن المتعثرة لضمان استمرار الإنتاج وإعلان تسعير استرشادي عادل يراعي تكلفة الإنتاج ويحمي المستهلك.



وأكد النائب أشرف أمين أن الأمن الغذائي خط أحمر لا يحتمل التجارب أو التأجيل، وأن التدخل المبكر والحاسم هو الضمانة الوحيدة لعدم تحميل المواطن فاتورة أزمات يمكن السيطرة عليها، مشددًا على أن البرلمان سيظل صوت الشارع في مواجهة أي موجات غلاء تمس قوت المصريين اليومي.