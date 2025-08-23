استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

في وقت أصبحت فيه مضادات الاكتئاب من أكثر الأدوية مبيعًا عالميًا، يؤكد علم الصحة النفسية أن هناك سلاحًا طبيعيًا ومهملاً يمكن أن يكون خط الدفاع الأول ضد الاكتئاب: التغذية السليمة.

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

وكشف الدكتور معتز القيعي، استشاري التغذية العلاجية واللياقة البدنية، أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن الطعام لا يقتصر دوره على إمداد الجسم بالطاقة فقط، بل يؤثر بشكل مباشر على كيمياء المخ، وبالتالي على المزاج والصحة النفسية.

نقص العناصر الغذائية وراء الاكتئاب

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الاكتئاب غالبًا ما يرتبط بنقص بعض العناصر المهمة مثل أوميجا 3، فيتامين D، وفيتامينات B، وهو ما يؤدي إلى اضطراب تصنيع "هرمونات السعادة" مثل السيروتونين والدوبامين.

وأكد القيعي، أن تعويض هذه العناصر من خلال الغذاء يساعد بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية وتقليل الاعتماد على الأدوية.

أطعمة تحارب الاكتئاب

وأشار القيعي، إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة ثبت علميًا دورها في دعم الصحة النفسية، منها:

ـ الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين لاحتوائها على أوميجا 3.

ـ الخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير لاحتوائها على حمض الفوليك.

ـ المكسرات والبذور التي توفر المغنيسيوم المهدئ للأعصاب.

ـ الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

ـ الشوكولاتة الداكنة باعتدال، حيث ترفع هرمونات السعادة بشكل طبيعي.

عادات يومية بسيطة

وأكد خبير التغذية، أن الاهتمام بعادات صغيرة مثل النوم الكافي، شرب المياه بانتظام، تقليل السكر والأطعمة المصنعة، وممارسة رياضة المشي نصف ساعة يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب.

واختتم القيعي تصريحاته قائلاً:"قبل اللجوء إلى الأدوية، يجب أن ننظر إلى أطباقنا اليومية باعتبارها وسيلة علاجية طبيعية تدعم الصحة النفسية وتساعدنا على العيش بشكل أفضل."