قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يرتدي نقابًا.. القبض على شخص بعد بلاغات بمحاولته خطف لأطفال بالعجوزة
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة اشتراط إمام عاشور الحصول على أعلى راتب في الأهلي
بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة
الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تغيير بسيط في طريقة المشي يخفف ألم الركبة ويؤخر الجراحة لسنوات

تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل
تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة عن علاج غير دوائي جديد لهشاشة العظام، يعتمد على تعديل بسيط في طريقة المشي، ما يساعد على تقليل الألم وتأخير الحاجة إلى جراحة استبدال الركبة لسنوات طويلة.

ما هي هشاشة العظام؟

تُعرف هشاشة العظام (خشونة المفاصل) بأنها مرض تنكسي يؤدي إلى تآكل الغضاريف التي تغطي أطراف العظام، ما يسبب آلامًا مزمنة، وتيبسًا في الحركة، وغالبًا ما ينتهي باستبدال المفصل جراحيًا في المراحل المتقدمة.

كيف يساعد تعديل المشي في تقليل الألم؟

أجرى باحثون من جامعة يوتا تجربة سريرية استمرت عامًا كاملًا على مرضى يعانون من خشونة خفيفة إلى متوسطة في الركبة.

ووجدوا أن تغييرًا بسيطًا في زاوية القدم أثناء المشي يمكن أن يقلل الضغط الواقع على المفصل، وبالتالي يخفف الألم بدرجة مماثلة لتأثير بعض الأدوية مثل "إيبوبروفين".

وقال الدكتور سكوت أولريش، المشارك في الدراسة: "نعلم أن زيادة الحمل على الركبة تُسرّع تدهور الغضروف، وتعديل زاوية القدم يساهم في تخفيف هذا الحمل. نتائجنا تثبت أن هذا التدخل البسيط قد يكون فعالًا مثل العلاج الدوائي".

تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل

نتائج الدراسة

وشملت التجربة 68 مشاركًا، نصفهم تلقوا علاجًا وهميًا للمقارنة، وتم تحليل حركة المشي لكل مريض عبر جهاز حساس للضغط وكاميرات دقيقة.

وجرى تدريب مجموعة التدخل على المشي بزاوية محددة للقدم مع تغذية راجعة فورية عبر جهاز يُلبس على الساق.

وبعد عام كامل، أظهرت صور الرنين المغناطيسي انخفاض الألم وتباطؤ تآكل الغضروف لدى مجموعة التدخل مقارنة بالمجموعة الأخرى.

تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل

ميزة هذا العلاج

ويؤكد الباحثون أن تعديل المشي قد يكون خيارًا طويل الأمد للأشخاص في الثلاثينيات إلى الخمسينيات، الذين يحتاجون لإدارة الألم لفترة طويلة قبل اللجوء لجراحة استبدال المفصل. 

كما يسعى الفريق لتطوير طرق أبسط لتطبيق هذه التقنية باستخدام الحذاء الذكي أو كاميرا الهاتف.

تعديل طريقة المشي يقلل آلام الركبة ويؤخر جراحة المفصل

نشر الدراسة

نُشرت نتائج هذه التجربة في مجلة "لانسيت لأمراض الروماتيزم"، ما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج خشونة الركبة بوسائل طبيعية غير دوائية.

وهذه النتائج تعطي الأمل لملايين المصابين بهشاشة العظام، إذ يمكن أن يساعد تعديل بسيط في طريقة المشي على تقليل الألم وتأخير جراحة الركبة لسنوات طويلة.

هشاشة العظام آلام الركبة تعديل المشي لعلاج خشونة الركبة علاج غير دوائي لخشونة المفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ترشيحاتنا

مركز قصر العيني للأبحاث السريرية

تسجيل قصر العيني للأبحاث السريرية KCCR بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

شهر رمضان

محطة إيمانية وروحانية.. موعد شهر رمضان المبارك 2026

حصاد وزارة العمل

العمل في إسبوع.. جولة في مصانع النصر للسيارات.. فرص عمل بالخارج والداخل.. وإحالة مفتشي عمل للنيابة

بالصور

كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

أول سيارة خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. شاهد

سيارات بالذكاء الاصطناعي
سيارات بالذكاء الاصطناعي
سيارات بالذكاء الاصطناعي

فيديو

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد