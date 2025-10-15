بتزيد مع تقلبات الجو.. اكتشف علاج الجيوب الأنفية

تعد الجيوب الأنفية من أكثر المشكلات الصحية انتشارا خلال فصل الخريف خاصة مع تقلبات الجو.

ووفقا لما جاء في موقع allinahealth نكشف لكم طرق علاج الجيوب الأنفية والوقاية من الالتهابات والحساسية.



تنظيف الأنف



تستخدم أدوات غسل الأنف، مثل وعاء نيتي وجهاز نافاج، محلولًا من الملح والماء لتنظيف ممراتك الأنفية و تذكر استخدام الماء المقطر فقط.



الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

بخاخات مزيلة للاحتقان تُحافظ على رطوبة الممرات الأنفية، وتُزيل الاحتقان، وتُعالج الالتهاب وبالمثل، يُمكن لمزيلات الاحتقان الفموية، ومضادات الهيستامين، ومسكنات الألم أن تُخفف الألم والضغط واستشر طبيبك أولًا إذا كنت تُعاني من أي مشاكل صحية أو تتناول أدوية أخرى.

حافظ على رطوبة جسم



اشرب الكثير من السوائل، كالماء أو العصير، لتخفيف المخاط و تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول، لأنها قد تسبب الجفاف.

احصل على الراحة



الراحة تُساعد جسمك على مكافحة العدوى وتُسرّع عملية التعافي. استخدام وسادتين يُبقي رأسك مرفوعًا ويساعدك على التنفس براحة أكبر.

تنفس البخار



ضع قدرًا أو وعاءً مليئًا بالماء الدافئ على سطح ثابت، ثم انحنِ فوقه بحيث يكون وجهك على بُعد بضع بوصات من سطح الماء و غطِّ رأسك بمنشفة وتنفس بعمق لبضع دقائق أو استحم بماء ساخن وبخار.

إضافة الرطوبة



استخدم جهاز ترطيب أو جهاز تبخير في غرفتك أثناء نومك لترطيب الهواء وتقليل الاحتقان والتعرض للهواء الجاف ودخان التبغ والماء المكلور قد يُهيّج الأغشية المخاطية في أنفك ويُهيئ بيئةً مناسبةً لالتهاب الجيوب الأنفية.

الكمادات الساخنة والباردة



يمكنك وضع منشفة دافئة ورطبة على جبهتك وعينيك، ثم منشفة باردة بالتناوب بين كمادات دافئة لمدة 3 دقائق، ثم كمادات باردة لمدة 30 ثانية، يُمكن تخفيف المخاط وفتح الممرات الأنفية.

الطعام الحار



تناول أطعمة حارة للمساعدة على تنظيف ممراتك الأنفية ويمكنك إضافة الفلفل الحار، أو الصلصة الحارة، أو الفجل، أو الواسابي إلى وجبتك.

فيتامين سي



قد يساعد فيتامين سي في مكافحة عدوى الجيوب الأنفية بشكل أسرع، وتقليل التهاب الجيوب الأنفية وتخفيف مدة عدوى الجيوب الأنفية أو أعراض البرد.

العلاج بالضغط



نقاط الضغط في الوجه تُخفف ألم الجيوب الأنفية لذا اضغط بأصابعك بقوة على جانبي وجهك قرب فتحتي الأنف، أو أسفل عظام الوجنتين مباشرةً، أو بين حاجبيك مباشرةً.

تنويه

معرفة المحفزات الشخصية تساعدك على الاستعداد لضغط الجيوب الأنفية قبل موسم الحساسية، ابدأ بتناول فيتامين سي ومضادات الهيستامين.