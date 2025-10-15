قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
خدمات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

أسعار البنزين اليوم
أسعار البنزين اليوم
عبد العزيز جمال

يواصل الشارع متابعة أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، وسط حالة من الاهتمام بقرارات الحكومة المتعلقة بأسعار المحروقات، خاصة سعر لتر البنزين 92، وسعر لتر البنزين 95، والبنزين 80 في مختلف محطات الوقود. 

وأعلنت الحكومة رسميًا تثبيت أسعار البنزين الحالية دون أي زيادة جديدة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك من أي تقلبات خارجية أو ضغوط اقتصادية.

أسعار البنزين رسميًا

وأوضح مجلس الوزراء أن قرار التثبيت يأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى استقرار أسعار المحروقات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خصوصًا بعد أن قررت الحكومة في يوليو الماضي إلغاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كانت تختص بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر. 

وأكدت رئاسة الوزراء أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى إشعار آخر، مع استمرار المتابعة الدقيقة للأسواق العالمية للنفط وتطورات أسعار الصرف.

أسعار البنزين اليوم في مصر

وفق القرار الحكومي، تستمر محطات الوقود في جميع المحافظات ببيع البنزين بالأسعار الرسمية المعتمدة دون تغيير، وجاءت أسعار البنزين اليوم على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا.

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا.

وتُعد هذه الأسعار هي نفسها التي تم اعتمادها في شهر أبريل الماضي، مما يعكس التزام الحكومة بسياسة التثبيت المرحلي في ظل استقرار أسعار البنزين اليوم وعدم حدوث أي تعديلات خلال الأشهر الأخيرة.

أسعار السولار والغاز والمازوت

كما أعلنت الحكومة استمرار العمل بالأسعار المقررة لبقية أنواع المحروقات، والتي جاءت كالتالي:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا.

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه.

الرقابة على محطات الوقود

وفي سياق متصل، شددت الجهات التنفيذية في مختلف المحافظات على تكثيف الرقابة على محطات الوقود للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة. 

وأوضحت الحكومة أن التعامل بحسم مع أي مخالفات أو محاولات استغلال للمستهلكين يمثل أولوية مطلقة، مؤكدة أن الالتزام بأسعار البنزين اليوم وجميع أنواع الوقود يُعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

تصريحات رئيس الوزراء

وخلال مؤتمر صحفي سابق، صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن زيادة أسعار البنزين حتى الآن، مشيرًا إلى أن أي تعديل في الأسعار يخضع لدراسة شاملة تشمل الأوضاع الاقتصادية وأسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف مدبولي أن الزيادة المقبلة قد تكون الأخيرة في سلسلة الزيادات، مؤكدًا استمرار الدعم الموجه لسعر السولار حتى بعد أي تعديل مستقبلي محتمل.

تأجيل اجتماع لجنة التسعير

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الذي كان من المقرر عقده في يوليو الماضي، تم تأجيله لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر الجاري. 

ويهدف هذا القرار إلى ضمان استقرار أسعار البنزين اليوم وعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة.

آلية التسعير والعوامل المؤثرة

تعتمد اللجنة في تحديد أسعار البنزين اليوم على ثلاثة محاور رئيسية هي:

متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.

تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر.

أسعار صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وتُراجع هذه العوامل كل ثلاثة أشهر في اجتماعات اللجنة الدورية التي تُعقد في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل الأسعار بالزيادة أو الخفض أو الإبقاء عليها دون تغيير.

موعد الاجتماع المقبل للجنة

ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث ستراجع اللجنة تطورات الأسواق العالمية وأسعار النفط وتكلفة الإنتاج، تمهيدًا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن أسعار البنزين في مصر خلال الربع الأخير من العام.

