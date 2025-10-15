دبلوماسي روسي: ندعم مساعي زيمبابوي للانضمام إلى مجموعة «بريكس»

أكد سفير روسيا لدى زيمبابوي، نيكولاي كراسيلنيكوف، دعم بلاده لمساعي هراري للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال كراسيلنيكوف، في تصريح نقلته شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم، الأربعاء: "تدعم روسيا بقوة اهتمام زيمبابوي بالانضمام إلى مجموعة بريكس"، مشيرا إلى أن هناك عدة مستويات للمشاركة، لذا يتعين على زيمبابوي الاختيار ما بين أن تحمل صفة مراقب، أو تشارك كمدعو في القمة القادمة المزمع عقدها في الهند، أو الاكتفاء بالانضمام إلى بنك التنمية الجديد.

واعتبر كراسيلنيكوف أن السياسة الخارجية لزيمبابوي تتوافق مع قيم المجموعة، واصفا هراري بأنها قوة مؤثرة على الساحة الدولية.

على صعيد آخر، أعلن كراسيلنيكوف دعم روسيا لترشيح زيمبابوي لمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2028، قائلا: "نحن نعتبر زيمبابوي عضوا مسئولا في المجتمع الدولي، ونحتاج إليها في مجلس الأمن كصوت موثوق وبناء".

وكانت زيمبابوي قد أعلنت في وقت سابق تقديم طلب رسمي للانضمام إلى المجموعة.

فيما صرح وزير الخارجية والتجارة الدولية الزيمبابوي، فريدريك شافا، في شهر مارس الماضي، بأن بلاده تعمل على استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام إلى مجموعة البريكس.