رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
أخبار العالم

دبلوماسي روسي: ندعم مساعي زيمبابوي للانضمام إلى مجموعة «بريكس»

أكد سفير روسيا لدى زيمبابوي، نيكولاي كراسيلنيكوف، دعم بلاده لمساعي هراري للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال كراسيلنيكوف، في تصريح نقلته شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم، الأربعاء: "تدعم روسيا بقوة اهتمام زيمبابوي بالانضمام إلى مجموعة بريكس"، مشيرا إلى أن هناك عدة مستويات للمشاركة، لذا يتعين على زيمبابوي الاختيار ما بين أن تحمل صفة مراقب، أو تشارك كمدعو في القمة القادمة المزمع عقدها في الهند، أو الاكتفاء بالانضمام إلى بنك التنمية الجديد.

واعتبر كراسيلنيكوف أن السياسة الخارجية لزيمبابوي تتوافق مع قيم المجموعة، واصفا هراري بأنها قوة مؤثرة على الساحة الدولية.

على صعيد آخر، أعلن كراسيلنيكوف دعم روسيا لترشيح زيمبابوي لمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2028، قائلا: "نحن نعتبر زيمبابوي عضوا مسئولا في المجتمع الدولي، ونحتاج إليها في مجلس الأمن كصوت موثوق وبناء".

وكانت زيمبابوي قد أعلنت في وقت سابق تقديم طلب رسمي للانضمام إلى المجموعة.

فيما صرح وزير الخارجية والتجارة الدولية الزيمبابوي، فريدريك شافا، في شهر مارس الماضي، بأن بلاده تعمل على استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام إلى مجموعة البريكس.

سفير روسيا لدى زيمبابوي نيكولاي كراسيلنيكوف مجموعة بريكس القمة القادمة المزمع عقدها في الهند بنك التنمية الجديد

