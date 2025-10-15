قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان في قصف إسرائيلي
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسميات جامعية جديدة.. و«حلوان» تُصبح «جامعة العاصمة»
قرارات عاجلة من وزير التعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية
قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
فن وثقافة

وفاة الفنان سمير ربيع أحد أبطال مسلسل شيخ العرب همام

سمير ربيع
سمير ربيع
أحمد إبراهيم

نعى عادل عطية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفنان سمير ربيع. 

وقال عادل عطية: انتقل إلى رحمة الله تعال جل جلاله، أخويا وصديقي الغالي الفنان سمير ربيع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة.

مسيرة سمير ربيع الفنية 

بدأ الفنان سمير ربيع رحلته الفنية في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، حيث شق طريقه بهدوء وثبات في السينما والتلفزيون، مقدماً أدواراً ثانوية اتسمت دائماً بالحضور والتأثير، رغم بساطتها.

شارك الراحل في عدد كبير من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة لدى الجمهور، من أبرزها: الوسية، النوة، السقوط في بئر سبع، أبو العلا 90، التوأم، الأصدقاء، كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، للثروة حسابات أخرى، الظاهر بيبرس، على يا ويكا، يتربى في عزو، قضية رأي عام، وقلب ميت.

كما قدم أدواراً لافتة في مسلسلات أخرى مثل: عبودة ماركة مسجلة، الرحايا حجر القلوب، منتهى العشق، شيخ العرب همام، وادي الملوك، مشرفة رجل لهذا الزمان، فرقة ناجي عطا الله، الصفعة، موجة حارة، سلسال الدم، وخلف الله.

وفي السينما، تنوعت مشاركاته بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، فكان من بين أعماله: رجل لهذا الزمان، بيت الكوامل، الجلسة سرية، الهاربات، كيد العوالم، الهجامة، و1000 مبروك.

وكان آخر ظهور للفنان سمير ربيع على الشاشة في مسلسل بدون ذكر أسماء عام 2023، من تأليف الراحل الكبير وحيد حامد وإخراج تامر محسن، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد الفيشاوي، حورية فرغلي، روبي، محمد فراج، فريدة سيف النصر، سهر الصايغ، شيرين رضا، عبد العزيز مخيون، مي سليم، ومريم حسن.

رحلة سمير ربيع الفنية كانت عنواناً للإخلاص والاجتهاد، إذ استطاع على مدار عقود أن يقدّم شخصيات متنوعة بصدق وبساطة جعلت حضوره محبباً لدى الجمهور، حتى وإن لم يكن في الصفوف الأولى من البطولة.

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دعاء الفجر

دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟

جانب من الحادث بسوهاج

نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

الدعاء

فتاوى وأحكام..هل الكلام على الآخرين ينقض الوضوء؟..هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟..هل يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟

مسابقة القرآن الكريم

الأزهر يمد فترة التقديم لمسابقة القرآن الكريم لذوي الهمم حتى 20 أكتوبر الجاري

الرقية الشرعية

آيات الرقية الشرعية مكتوبة .. تحصنك وتقضي على السحر والعين والحسد

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

