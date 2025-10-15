وفاة الفنان سمير ربيع أحد أبطال مسلسل شيخ العرب همام

نعى عادل عطية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفنان سمير ربيع.

وقال عادل عطية: انتقل إلى رحمة الله تعال جل جلاله، أخويا وصديقي الغالي الفنان سمير ربيع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة.

مسيرة سمير ربيع الفنية

بدأ الفنان سمير ربيع رحلته الفنية في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، حيث شق طريقه بهدوء وثبات في السينما والتلفزيون، مقدماً أدواراً ثانوية اتسمت دائماً بالحضور والتأثير، رغم بساطتها.

شارك الراحل في عدد كبير من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة لدى الجمهور، من أبرزها: الوسية، النوة، السقوط في بئر سبع، أبو العلا 90، التوأم، الأصدقاء، كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، للثروة حسابات أخرى، الظاهر بيبرس، على يا ويكا، يتربى في عزو، قضية رأي عام، وقلب ميت.

كما قدم أدواراً لافتة في مسلسلات أخرى مثل: عبودة ماركة مسجلة، الرحايا حجر القلوب، منتهى العشق، شيخ العرب همام، وادي الملوك، مشرفة رجل لهذا الزمان، فرقة ناجي عطا الله، الصفعة، موجة حارة، سلسال الدم، وخلف الله.

وفي السينما، تنوعت مشاركاته بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، فكان من بين أعماله: رجل لهذا الزمان، بيت الكوامل، الجلسة سرية، الهاربات، كيد العوالم، الهجامة، و1000 مبروك.

وكان آخر ظهور للفنان سمير ربيع على الشاشة في مسلسل بدون ذكر أسماء عام 2023، من تأليف الراحل الكبير وحيد حامد وإخراج تامر محسن، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد الفيشاوي، حورية فرغلي، روبي، محمد فراج، فريدة سيف النصر، سهر الصايغ، شيرين رضا، عبد العزيز مخيون، مي سليم، ومريم حسن.

رحلة سمير ربيع الفنية كانت عنواناً للإخلاص والاجتهاد، إذ استطاع على مدار عقود أن يقدّم شخصيات متنوعة بصدق وبساطة جعلت حضوره محبباً لدى الجمهور، حتى وإن لم يكن في الصفوف الأولى من البطولة.