فن وثقافة

انضمام الكاتبة الصحفية آمال عثمان إلى اللجنة العليا لمهرجان «صدى الأهرامات»

آمال عثمان
آمال عثمان
أحمد إبراهيم

انضمت الكاتبة الصحفية الدكتورة آمال عثمان إلى اللجنة العليا للدورة الأولى من مهرجان “صدى الأهرامات”، في خطوة تعكس حرص إدارة المهرجان على ضم قامات إعلامية وثقافية بارزة تسهم بخبراتها في دعم المحتوى الفني والثقافي للمهرجان.

مسيرة آمال عثمان المهنية 

وتُعد الدكتورة آمال عثمان من الأسماء المؤثرة في مجال الصحافة الثقافية، حيث شغلت منصب نائب رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، كما تولت رئاسة تحرير مجلة “أخبار النجوم”، وتُعرف بمسيرتها المهنية الحافلة في مجالي الإعلام والنقد الفني.

ويُنتظر أن تضيف مشاركتها في اللجنة العليا للمهرجان رؤية إعلامية متعمقة تسهم في تطوير البرامج والفعاليات المرتقبة، لا سيما أن المهرجان يسعى إلى تقديم تجربة فنية وثقافية تخاطب جمهورًا واسعًا محليًا ودوليًا.

مهرجان صدى الأهرامات

يذكر أن مهرجان صدى الأهرامات هو أحد المهرجانات الثقافية والفنية الواعدة في مصر، تقام دورته الأولى في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ نوفمبر تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، ويهدف إلى المزج بين الإبداع المعاصر وعبق الحضارة المصرية الخالدة، كما يسعى المهرجان لإثارة فضول الأجيال الجديدة وتعميق تقدير الفنون الموسيقية بأشكالها وأنواعها كافة وكل ما يحيط بها ويخدمها ويعززها.

ويستضيف المهرجان في دورته الأولى عازف البيانو الشهير لانج لانج في حفل الافتتاح، والمغني الكازاخستاني الشهير ديماش كودايبرجن في حفل الختام، إضافة إلى حفل مخصص لإبداع الموسيقار المصري الراحل الكبير عمار الشريعي والمؤلف الموسيقي المعاصر هشام نزيه، وكذلك حفل للمطربتين عبير نعمة وفايا يونان فضلا عن حفل يجمع للنجوم المصريين المقيمين في الخارج، الذين لمع نجمهم في مجال الموسيقى الكلاسيكية.

