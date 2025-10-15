درة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة درة، جمهورها صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وظهرت درة، بإطلالة كلاسيكية لافتة مرتدية، جاكيت طويل باللون الأسود كشف عن جمالها ورشاقتها.

واختارت درة، ان تترك شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد درة في المكياج على اللون الأسود؛ ليبرز جمال عيونها، واختارت للشفاه اللون الأحمر الجريء.

كانت الفنانة درة أعلنت عبر "إنستجرام"، عن خوضها السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "علي كلاي"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، في أول تعاون فني بينهما.

وتجسد درة في المسلسل دور سيدة تملك محلات في سوق التوفيقية، وهي متزوجة من أحمد العوضي، الذي يجسّد دور ملاكم ويدير داراً للأيتام.

من ناحية أخرى، أوشكت درة على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم "الست لما"، والذي تجسّد خلاله شخصية "فاطمة"، وهي امرأة في الأربعينيات نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بأن تصبح أماً، لكن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد زواجها من رجل أناني.