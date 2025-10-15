اصطفاف عدد كبير من شاحنات الوقود أمام معبر رفح استعدادا لدخول قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باصطفاف عدد كبير من شاحنات الوقود أمام معبر رفح استعدادا لدخول قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قررت المضي قدمًا في فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات أربعة محتجزين إسرائيليين.

وأضافت هيئة البث أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس الفلسطينية، تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا شاملًا ومطبقًا على قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الجاري، وقطع جميع إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان، وذلك رغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة للإغاثة من خطورة الوضع في غزة وتحوله إلى كارثة إنسانية.

كما عمد الاحتلال أيضًا إلى قصف معبر رفح، بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية، في خطوة لاقت تنديدًا واسعًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.