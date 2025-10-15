مبعوث الرئيس الفلسطيني: أبلغنا جميع الأطراف بأننا جاهزون لتشغيل معبر رفح

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن محمد اشتية، مبعوث الرئيس الفلسطيني، قال: “أبلغنا الأطراف كافة بأننا جاهزون لتشغيل معبر رفح، وتلقينا إشارات من مانحين دوليين بشأن دعم إعادة إعمار غزة”.

وحذرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) من خطر مخلفات الحرب الإسرائيلية على غزة، خاصة الذخائر غير المنفجرة، فيما يتنقل مئات الآلاف من النازحين، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني عبر المناطق المتضررة بعد وقف إطلاق النار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" إن أونماس وشركاءها يعملون بلا كلل لحماية المجتمعات المحلية، وهم على أهبة الاستعداد لتسهيل العمل الإنساني، وتوسيع نطاقه، والتخفيف من تلك المخلفات المميتة للحرب.

وأضاف أنه منذ أكتوبر 2023، حددت الدائرة أكثر من 550 قطعة ذخيرة متفجرة في المناطق التي تمكنت من الوصول إليها، على الرغم من أن المدى الكامل للتلوث بتلك الذخائر في غزة لا يزال غير معروف.

وأوضح فرحان حق أن الشركاء يقدمون توعية بالمخاطر للمجتمعات المحلية منذ عام 2023، خاصة الأطفال، وتدريب العاملين في المجال الإنساني، وقال: "إن عملهم بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح وتمكين وصول المساعدات إلى المحتاجين".

