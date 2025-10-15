تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

أكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أنه تم التكليف بتكثيف المتابعة الميدانية لتوافر السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت إدارة تموين ههيا بتوزيع 6.5 طن من السكر التمويني بقرى كفر راشد والعواسجة، بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار جهود مديرية تموين الشرقية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية مستمرة في متابعة الموقف التمويني بجميع المراكز، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة في دعم واستقرار الأسواق.