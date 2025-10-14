قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
تحقيقات وملفات

بتكلفة 34 مليون جنيه.. تطوير ورفع كفاءة وحدة الاشعة المقطعية ومركز مناظير المسالك البولية بمستشفى كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

فتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى كفر صقر المركزي والتي تم تدعيمها بالأجهزة من وزارة الصحة والسكان، حيث تضم جهاز أشعة مقطعية وجهاز أشعة عادية وجهاز حقن وريدي للصبغات وجهاز أشعة تلفزيوينة و4 أجهزة سونار ، وذلك بتكلفة إجمالية 17 مليون و500 ألف جنيه ،  للمساهمة في الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وأشاد محافظ الشرقية بدور وزارة الصحة والسكان في دعم المنشآت الصحية بالمحافظة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والتي تساهم وبشكل كبير في تخفيف الام المرضي وتقديم خدمة صحيه مميزة لهم.

وافتتح المحافظ مركز مناظير المسالك البولية وتفتيت الحصوات والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتدعيمه بالأجهزة من وزارة الصحة والسكان بتكلفه إجمالية 16.5 مليون جنيه حيث يضم جهاز تفتيت الحصوات وعدد 5 أجهزه مناظير وطاولات العمليات وأجهزة التخدير والإفاقه بالإضافة إلى جهاز C ARM وذلك للإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

وثمن المحافظ دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونهم مع المحافظة بتزويد المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية بالأجهزة والمستلزمات للإستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.

وشهدت زيارة المحافظ للمستشفى تفقد قسم الغسيل الكلوي والذي يضم 53 ماكينه غسيل ويتردد عليه 189 مريض ، مشدداً على مدير إدارة المستشفى لمتابعة إجراء الصيانة العاجله لكراسي إنتظار المرضي وكذلك صيانة الأجهزه الطبية أولاً بأول حفاظاً على أرواح المرضى والمترددين على المستشفى.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المرضي والمترددين على المستشفي واستمع لمشاكلهم وتعرف على متطلباتهم موجهاً وكيل وزارة الصحة ورئيس مركز كفر صقر بتلبيتها فوراً في إطار الإمكانات المتاحة.

وفي لمسه إنسانية كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن بإجراء البحث الاجتماعي اللازم لإحدى الحالات المرضية بالمستشفي والتي طالبت المحافظ بتوفير معاش تكافل وكرامة لها ليعينها  علي سد إحتياجاتها المعيشية وتوفير حياة كريمة لها.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المبني الجديد للمستشفى ، حيث قدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أن المستشفى مُقامه على مساحة 6300 م ومكونة من مبني رئيسي على مساحة 5374 م بتكلفة 300 مليون جنيه ،  ضمن الخطة الإستثمارية لوزارة الصحة والسكان ومكونه من 5 طوابق الطابق الأول يضم قسم الإستقبال والطوارئ وصيدلية ، والطابق الثاني يضم قسم المعامل وبنك الدم وعيادات خارجيه وصيدلية ، والطابق الثالث يضم غرف إقامة للمرضى وصيدلية وغرف عزل ، والطابق الرابع يضم أقسام الأطفال المبتسرين والنساء والولادة والعمليات ومعمل وصيدلية وإفاقه  أطفال وتعقيم ، والطابق الخامس يضم قسم التعليم وغرف الإستشاريين ، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 86 %  ،وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة النتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل اي عقبات أمام المشروع وإلزامها بتطبيق كافة المواصفات والمعايير الهندسية  لدخول المستشفى الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًاً لأعلى معايير الجودة.

الشرقية محافظ الشرقية بمستشفى كفر صقر وزارة الصحة والسكان جهاز أشعة مقطعية

