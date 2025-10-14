زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية محصول الأرز باعتباره يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويزيد من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي و خلق فرص عمل في قطاع الزراعة ودعم الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى كونه جزء هام من التراث الزراعي والثقافي للمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه تنفيذا لخطة الوزارة و الإدارة المركزية للإرشاد لتدوير المخلفات الزراعية ومواجهة حرق قش الأرز بالإشتراك مع الجهات البحثية وفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية المديرية قامت المديرية بالمرور الميداني لمتابعة حصاد محصول الأرز ومواقع تجميع قش الأرز بمركز ديرب نجم بحضور المهندس هاني صلاح والمهندس وليد الشوادفى( أخصائي الإرشاد بالمحافظة).

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أنه تم تدريب المهندسين والمرشدين الزراعيين ومديرى الجمعيات الزراعية على أهمية تدوير المخلفات الزراعية وكيفية توصيل المعلومات إلي المزارعين من خلال عمل لقاءات معهم للتوعية بخطورة الحرق وطرق الاستفادة منه منعا لتلوث البيئة وكذلك توضيح العقوبات والغرامات الخاصة بحرق قش الارز كما تم التوعية بطرق استغلاله اقتصاديا ليحقق للمزارع عائد مادي إضافى يزيد من الدخل الكلى لمحصول الأرز وكبسه وتحويله لبالات قش يسهل تداولها واستهلاكها عن طريق عمل كومات سماد ( عضوى -كمبوست) كذلك عمل كومات أعلاف غير تقليلدية باضافة اليوريا أو الامونيا والتي ترفع من قيمتها الغذائية وزيادة نسبة البروتين وذلك للإستفادة منها في تغذية الحيوانات.