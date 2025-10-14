قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
لبنان يشيد بالدور القيادي للرئيس السيسي في تحقيق الإنجاز التاريخي بوقف الحرب بغزة
بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية  محصول الأرز باعتباره يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويزيد  من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي و خلق فرص عمل في قطاع الزراعة ودعم الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى كونه جزء هام  من التراث الزراعي والثقافي للمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه تنفيذا لخطة الوزارة و الإدارة المركزية للإرشاد لتدوير المخلفات الزراعية ومواجهة حرق قش الأرز بالإشتراك مع الجهات البحثية وفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية المديرية  قامت المديرية بالمرور الميداني  لمتابعة حصاد محصول الأرز ومواقع تجميع قش الأرز بمركز ديرب نجم  بحضور المهندس هاني صلاح والمهندس وليد الشوادفى( أخصائي الإرشاد بالمحافظة).

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أنه تم تدريب المهندسين والمرشدين الزراعيين ومديرى الجمعيات الزراعية على أهمية تدوير المخلفات الزراعية وكيفية توصيل المعلومات إلي المزارعين من خلال عمل لقاءات معهم  للتوعية بخطورة الحرق وطرق الاستفادة منه منعا لتلوث البيئة  وكذلك توضيح  العقوبات والغرامات الخاصة بحرق قش الارز كما تم التوعية بطرق استغلاله  اقتصاديا  ليحقق للمزارع عائد مادي إضافى يزيد من الدخل الكلى لمحصول الأرز وكبسه وتحويله لبالات  قش  يسهل تداولها واستهلاكها عن طريق عمل كومات سماد ( عضوى  -كمبوست)  كذلك  عمل كومات  أعلاف غير تقليلدية باضافة اليوريا أو الامونيا  والتي  ترفع من قيمتها الغذائية وزيادة نسبة البروتين وذلك  للإستفادة منها في تغذية الحيوانات.

الشرقية محافظ الشرقية محصول الأرز الاكتفاء الذاتي الاقتصاد المحلي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد