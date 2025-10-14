قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
9500 شهيد تحت أنقاض غزة.. تحدي إنساني ومعملي يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة فنية مدرّبة
بيان رسمي من نقابة المهن التمثيلية بعد انتقادات كليب "من كان يا مكان"
بلدية غزة: نواجه تحديات جسيمة في التعامل مع كميات الركام الناتج عن الدمار
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة
وزير الزراعة في حوار لـ"صدى البلد": لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العام
الوطنية للانتخابات تُعلن أسماء المرشحين على الفردي والقائمة ورموزهم الخميس
الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد السبت المقبل لافتتاح الفصل التشريعي الثاني
بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

محمد الطحاوي

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من محمد أبو هاشم، رئيس حي ثانِ الزقازيق، علي إنتهاء تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة نفق "حسن صالح/ شارع الحمام" لتهيئته أمام حركة المارة، بما يسهم في تيسير الحركة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

من جانبه أوضح رئيس الحي أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال الخاصة برفع الكفاءة الداخلية والخارجية للنفق، التي شملت تركيب صفايات مياه لتصريف مياه الأمطار وتركيب ماتور غاطس لسحب المياه المتجمعة ودهان جدران النفق لإضفاء مظهر جمالي.

كما تم تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل النفق ووضع لافتة جديدة لإضافة اللمسة الجمالية والحضارية علي مدخل النفق.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري بمدينة الزقازيق.

الشرقية محافظ الشرقية أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الحمام

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

أطعمة مذهلة تنظف الشرايين وتخفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

