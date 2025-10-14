محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من محمد أبو هاشم، رئيس حي ثانِ الزقازيق، علي إنتهاء تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة نفق "حسن صالح/ شارع الحمام" لتهيئته أمام حركة المارة، بما يسهم في تيسير الحركة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

من جانبه أوضح رئيس الحي أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال الخاصة برفع الكفاءة الداخلية والخارجية للنفق، التي شملت تركيب صفايات مياه لتصريف مياه الأمطار وتركيب ماتور غاطس لسحب المياه المتجمعة ودهان جدران النفق لإضفاء مظهر جمالي.

كما تم تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل النفق ووضع لافتة جديدة لإضافة اللمسة الجمالية والحضارية علي مدخل النفق.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري بمدينة الزقازيق.