شباب ورياضة الشرقية تنفذ برنامج قادة التغييرلإعداد المبادرات المجتمعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية كذلك دورها في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للشباب وتوفير بيئة داعمة للتطور الشخصي والإجتماعي.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بتنفيذ برنامج قادة التغيير لإعداد المبادرات المجتمعية ضمن أنشطة الخطة المحلية لنادي القيادات الشبابية ٢٠٢٥م لافتاً إلي أن المبادرات المجتمعية تنبع أهميتها كونها تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والمسؤولية وتزرع في الأفراد وخاصة الشباب إحساس الإنتماء والمسؤولية تجاه مجتمعهم، وتحوّلهم من متلقين للخدمات إلى شركاء فاعلين في صناعة القرار والتنمية وتساهم في حل المشكلات المحلية بطرق مبتكرة مما يساعد الشباب على تقديم حلول عملية ومبتكرة بأقل الإمكانيات الممكنة وبأثر كبير ومستدام.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أنه خلال اللقاء تم استعراض عدد من المحاور مشيراً إلى أنه في ختام اللقاء تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.