قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور
في شرم الشيخ.. الرئيس السيسي والرئيس ترامب يستقلان سيارة واحدة
وزير التعليم: بدأنا تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي لخلق جيل رقمي مؤهل للمستقبل
حفاوة بالغة.. الرئيس السيسي يستقبل ضيوف مصر المشاركين في قمة السلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
سوبر كار.. كابريكون 01 زاجاتو 2026 تظهر لأول مرة
رئيس وزراء اليونان: قمة شرم الشيخ "يوم تاريخي" يمهد الطريق لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط
وزير خارجية النرويج: "قمة شرم الشيخ للسلام" محطة بالغة الأهمية
سرب طائرات حربية مصرية تستقبل ترامب في شرم الشيخ بعد وصوله
ربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة بقنا
وصول طائرة ترامب إلى شرم الشيخ بصحبة نسور الجو المصرية
محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"صحة الشرقية": تقديم الخدمة الصحية لـ 6 ملايين مواطن ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

"صحة الشرقية": تقديم الخدمة الصحية لـ 6 ملايين مواطن ضمن مبادرة "100 يوم صحة"
"صحة الشرقية": تقديم الخدمة الصحية لـ 6 ملايين مواطن ضمن مبادرة "100 يوم صحة"
أ ش أ

أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور أحمد البيلي أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة بمبادرة "100 يوم صحة" قدمت الخدمة الطبية المجانية لـ 6 ملايين و784 ألف مواطن ، وتشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين وتنظيم الأسرة.


وأضاف الدكتور أحمد البيلي ، وفقا لبيان صادر عن مديرية الصحة بالشرقية اليوم الإثنين ، أن المبادرة شملت كذلك الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، علاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس.


وتابع أن الفرق الطبية قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة.


من جانبه، أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع وتعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور أحمد البيلي الفرق الطبية الثابتة والمتحركة مبادرة 100 يوم صحة الخدمة الطبية المجانية الكشف المبكر عن سرطان الثدي علاج الأورام السرطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين

محافظ سوهاج يوجه بتحسين خدمات القرى وتوفير ماكينات صراف آلى وتشغيل مركز شباب "عرابة أبو الدهب"

محافظ سوهاج يوجه بتحسين خدمات القرى وتوفير ماكينات صراف آلى

الدكتورة حنان

استقالة أمينة المرأة بحزب "حماة وطن" في الوادي الجديد

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد