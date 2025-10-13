"صحة الشرقية": تقديم الخدمة الصحية لـ 6 ملايين مواطن ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور أحمد البيلي أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة بمبادرة "100 يوم صحة" قدمت الخدمة الطبية المجانية لـ 6 ملايين و784 ألف مواطن ، وتشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين وتنظيم الأسرة.



وأضاف الدكتور أحمد البيلي ، وفقا لبيان صادر عن مديرية الصحة بالشرقية اليوم الإثنين ، أن المبادرة شملت كذلك الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، علاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس.



وتابع أن الفرق الطبية قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمبادرة.



من جانبه، أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع وتعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر.