ياسر رزق: قرارات الدولة بشأن انتخابات النواب تؤكد نزاهة العملية الانتخابية والتزام الرئيس السيسي بدولة القانون

أشاد ياسر رزق، القيادي بحزب حماة الوطن، بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان سير انتخابات مجلس النواب وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون في حماية إرادة الناخبين.

وقال ياسر رزق، القيادي بحزب حماة الوطن، لـ صدى البلد، إن إلغاء بعض الدوائر التي رُصدت بها تجاوزات أو مخالفات انتخابية يعكس قوة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعاملت بكل مهنية وحياد مع أي شكاوى أو طعون، واتخذت الإجراءات القانونية دون النظر لأي اعتبارات سياسية.

وأضاف ياسر رزق، القيادي بحزب حماة الوطن، بحزب حماة الوطن أن تدخل الرئيس السيسي الداعم لمبادئ الشفافية أكد التزام القيادة السياسية بإجراء انتخابات تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، مشيرًا إلى أن التشديد على تطبيق القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية يعزز ثقة المواطنين ويقطع الطريق على أي محاولات للتشكيك في نزاهتها.

كما ثمّن ياسر رزق، القيادي بحزب حماة الوطن، التعاون بين الأجهزة الرقابية والهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن ما تم اتخاذه من قرارات يعكس تطويرًا حقيقيًا في آليات المتابعة والرقابة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية تقوم على سيادة القانون واحترام صوت الناخب.

واختتم ياسر رزق، القيادي بحزب حماة الوطن، تصريحاته بالتأكيد على أن ندعم كل الإجراءات التي تحافظ على استقرار الدولة وتحمي العملية الانتخابية من أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن وعي المواطنين وتكاتف المؤسسات الوطنية هو الضمانة الأساسية لنجاح الانتخابات المقبلة.