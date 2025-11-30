أميرة أبو شقة: الانتخابات الحالية لا تعبر عن صوت المواطن ومنشور الرئيس كشف أزمة

أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن المشهد الانتخابي الحالي يكشف عن مشكلة حقيقية وليست مجرد ظاهرة طبيعية، مشيرة إلى أن منشور الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العملية الانتخابية كان دليلاً واضحاً على وجود قصور يستوجب معالجات جذرية.



وقالت "أميرة أبو شقة"، في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، إن نظام القوائم الانتخابية خرج عن فلسفته الأساسية، وتحول في بعض الأحيان إلى مساحات للمجاملات بدلاً من أن يعبر عن قوة الأحزاب ودورها في إنتاج كوادر سياسية فاعلة ومؤثرة في الحياة العامة.



وأكدت أن الحزب السياسي يجب أن يكون "مدرسة لإعداد كوادر تقوم بدورها الوطني"، لا مجرد واجهة انتخابية، مضيفة أن ما تشهده الانتخابات من مشكلات وإخفاقات قد يؤدي إلى إبطالها في العديد من الدوائر، معتبرة أن النتائج الحالية لا تعكس إرادة المواطن بشكل حقيقي، حتى بالنسبة لمن شارك ونزل إلى لجان الاقتراع.



وأوضحت أن أي حديث عن تحسين المنظومة الانتخابية لن يكون فعالاً من دون رؤية تشريعية واضحة تضبط القواعد وتضمن نزاهة الرقابة على العملية الانتخابية، قائلة "نحن أمام أزمة تستدعي مواجهة صريحة.