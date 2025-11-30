قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلامة الغذاء: رقابة صارمة وسحب عينات من المنتجات المتداولة بعد جدل تلوث المياه المعدنية
البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟
ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها
تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
خاص| أول صور لأحد المختطفين في مالي.. وابن خالته لـ “صدى البلد”: تم استيقافه أثناء توجهه لمصر.. والجهود أعادته لحضن زوجته وابنته
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها
غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا
لميس الحديدي توجه رسالة للناخبين: اختار المرشح الصالح دون مال سياسي
الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم موريس: مسرحية "الميلاد" جاءت بعد جهد كبير

المؤلف الموسيقي إبراهيم موريس
المؤلف الموسيقي إبراهيم موريس
محمد البدوي

أكد المؤلف الموسيقي إبراهيم موريس، أن مسرحية الميلاد جاءت بعد جهد كبير، مشيرًا إلى أن العمل لم يكن سهلاً، لكن الإلهام ساعد على إخراج القصة بطريقة مميزة ومبهرة.

وأضاف إبراهيم موريس، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه المسرحية الغنائية تمثل تجربة فريدة، تجمع بين القصة الممتعة والألحان الرائعة والتوزيع الموسيقي المبتكر، لافتًا إلى أن روح المسرح الغنائي تمنحه شعورًا دائمًا بالمتعة والإبداع أثناء العمل.

 تقديم العرض بأفضل صورة

وأوضح إبراهيم موريس، أن المخرجة رينا أندراوس، ابنته، ساهمت بشكل كبير في نجاح المسرحية، حيث تتابع البروفات مع فريق العمل لضمان تقديم العرض بأفضل صورة ممكنة، مضيفًا أنهم حرصوا على اختيار الممثلين بعناية فائقة، مع الاعتماد على فنانين بمستوى مرتفع، مضيفًا شخصيات جديدة للقصة مقارنة بالموسم الماضي، ما منح العمل تسلسلًا دراميًا مميزًا وغنى فنيًا أكبر.

قصة ميلاد السيد المسيح

وأشار إبراهيم موريس، إلى أن العرض سيقدم للجمهور تجربة مسرحية ممتعة ومبهرة بصريًا وفنيًا، تجمع بين المتعة والرسالة الروحية لقصة ميلاد السيد المسيح، لتصبح المسرحية محطة فنية مهمة في الموسم الحالي.

إبراهيم موريس الموسيقي إبراهيم موريس مسرحية الميلاد المؤلف الموسيقي إبراهيم موريس التوزيع الموسيقي ميلاد السيد المسيح

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

Screen وماسح الأحذية والأولاد الطيبين والجميلة والوحش يحصدون أغلب جوائز الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ

هاني خليفة رفقة خطيبته

هاني خليفة يعلن خطوبته على فتاة خارج الوسط الفني

فيلم طلقني

آية سماحة تدعم كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني: حبايب قلبي

بالصور

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

