إبراهيم موريس: مسرحية "الميلاد" جاءت بعد جهد كبير

أكد المؤلف الموسيقي إبراهيم موريس، أن مسرحية الميلاد جاءت بعد جهد كبير، مشيرًا إلى أن العمل لم يكن سهلاً، لكن الإلهام ساعد على إخراج القصة بطريقة مميزة ومبهرة.

وأضاف إبراهيم موريس، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه المسرحية الغنائية تمثل تجربة فريدة، تجمع بين القصة الممتعة والألحان الرائعة والتوزيع الموسيقي المبتكر، لافتًا إلى أن روح المسرح الغنائي تمنحه شعورًا دائمًا بالمتعة والإبداع أثناء العمل.

تقديم العرض بأفضل صورة

وأوضح إبراهيم موريس، أن المخرجة رينا أندراوس، ابنته، ساهمت بشكل كبير في نجاح المسرحية، حيث تتابع البروفات مع فريق العمل لضمان تقديم العرض بأفضل صورة ممكنة، مضيفًا أنهم حرصوا على اختيار الممثلين بعناية فائقة، مع الاعتماد على فنانين بمستوى مرتفع، مضيفًا شخصيات جديدة للقصة مقارنة بالموسم الماضي، ما منح العمل تسلسلًا دراميًا مميزًا وغنى فنيًا أكبر.

قصة ميلاد السيد المسيح

وأشار إبراهيم موريس، إلى أن العرض سيقدم للجمهور تجربة مسرحية ممتعة ومبهرة بصريًا وفنيًا، تجمع بين المتعة والرسالة الروحية لقصة ميلاد السيد المسيح، لتصبح المسرحية محطة فنية مهمة في الموسم الحالي.