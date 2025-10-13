قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

النائبة هند حازم: قمة شرم الشيخ انتصار جديد للدبلوماسية المصرية وإرادة السلام

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
محمد الطحاوي

أشادت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، بانعقاد قمة شرم الشيخ التاريخية التي جاءت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة وحضور عدد كبير من زعماء وقادة أكثر من 30 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، والتي تهدف إلى التوقيع على اتفاق شامل لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكدت النائبة هند حازم حبيب علي أن انعقاد القمة على أرض مصر لم يأتِ من فراغ، بل هو ترجمة واضحة للمكانة المرموقة التي تحتلها الدولة المصرية في قلب الأحداث الدولية، ودليل جديد على أن القاهرة ما زالت وستظل مركز الثقل السياسي في المنطقة، وصاحبة الكلمة المسموعة في كل ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضافت "حازم" أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إعادة الدور المحوري لمصر في حفظ السلام وصناعة الحلول، مشيرة إلى أن القمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الوساطة المصرية التي لطالما كانت صوت العقل والحكمة في مواجهة أزمات الشرق الأوسط.

كما أوضحت عضو مجلس النواب أن مشاركة هذا العدد غير المسبوق من القادة والزعماء يعكس إدراك العالم لأهمية التحرك المصري لوقف نزيف الدم في غزة، مشيرة إلى أن مصر لم تتخلَّ يومًا عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، سواء من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية أو الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مدار الساعة لتخفيف معاناة المدنيين.

وأشارت "حبيب" إلى أن قمة شرم الشيخ تمثل رسالة أمل جديدة للعالم بأسره بأن السلام لا يزال ممكنًا طالما وجدت الإرادة الصادقة والقيادة الرشيدة، مثمنة الجهود الضخمة التي تبذلها المؤسسات المصرية المعنية بتوجيهات القيادة السياسية، لإنجاح القمة والوصول إلى اتفاق فعّال يضمن وقف إطلاق النار وبدء مسار سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي دونالد ترامب

