برلمانية..السيسي أعاد للعالم صوت الحكمة وجمع قادة العالم في شرم الشيخ لتأكيد أن القرار من القاهرة

أشادت النائبة زينب فهيم، عضو مجلس الشيوخ، بالدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنهاء الحرب على غزة، مؤكدة أن مصر كانت ولا تزال صوت الحكمة والعقل في منطقة تموج بالصراعات، وأنها تتحرك من منطلق مسؤوليتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقالت "فهيم" إن استضافة الرئيس السيسي لعددٍ من قادة وحكام العالم علي رأسهم دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة شرم الشيخ، تؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس ثقة العالم في قدرتها على جمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار، في وقتٍ تتراجع فيه أصوات الدبلوماسية ويعلو صوت السلاح. مشددة على أن تحركات مصر جاءت لترسيخ مفهوم السلام العادل القائم على حفظ الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤيته المتزنة أعادت لمصر مكانتها التاريخية كـ«صانعة سلام» في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التحرك المصري المتكامل سياسيًا وإنسانيًا وأمنيًا يجسد وعي القيادة بضرورة حماية الأمن القومي المصري والعربي في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة. مؤكدة أن مصر لا تبحث عن الأضواء، بل تصنعها بالفعل من خلال مواقفها الثابتة ومساعيها الصادقة لصون الاستقرار وإطفاء نيران الحرب.