صن داونز يفوز على يوفنتوس 4 - 2 في بطولة الأهلي الدولية
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يكرم الفائزين بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة 2024/2025

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

شهد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025، بحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك في رحاب جامعة قناة السويس.

وقدم الوزير الشكر لأسرة جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات. 

ووجه الدكتور أيمن عاشور التهنئة للجامعات المصرية الفائزة بالمسابقة. كما قدم سيادته الدروع للسادة رؤساء الجامعات الفائزة بالمسابقة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المسابقة شملت تقييم أفضل الجامعات الصديقة للبيئة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

وعلى مستوى الجامعات الحكومية ضمن فئة أكثر من 50 عامًا، فازت جامعة المنصورة بالمركز الأول، وحصلت جامعة الإسكندرية على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة القاهرة في المركز الثالث.

وعلى مستوى فئة الجامعات بين 20 - 50 عامًا، فازت جامعة حلوان بالمركز الأول، وحصلت جامعة المنيا على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة المنوفية في المركز الثالث.

وعلى مستوى فئة الجامعات أقل من 20 عامًا، فازت جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول، وحصلت جامعة بني سويف على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة الفيوم في المركز الثالث.

وعلى مستوى الجامعات الخاصة والأهلية، فازت جامعة 6 أكتوبر بالمركز الأول، وحصلت جامعة بدر على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة المنصورة الجديدة في المركز الثالث.

وعلى مستوى الجامعات التكنولوجية، فازت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالمركز الأول، وحصلت جامعة طيبة التكنولوجية على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة الدلتا التكنولوجية في المركز الثالث.

وكرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة التحكيم برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة والسادة أعضاء اللجنة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

