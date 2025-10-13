إصابة 11 شخصا في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالعاشر من رمضان

أصيب 11 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة بطريق مصر اسماعيلية امام الجامعة الأهلية بالقرب من كوبري التالته اتجاه بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد استقبال 11 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة بطريق مصر اسماعيلية امام الجامعة الأهلية بالقرب من كوبري التالته اتجاه بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.