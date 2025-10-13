قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

325 مليون جنيه تمويلات من جهاز المشروعات بالشرقية خلال عام.. و14 ألف فرصة عمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شباب المحافظة من خلال تقديم القروض الميسرة وتوفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية، عبر تمويل المشروعات الجديدة وتطوير القائم منها، وتحسين البنية الأساسية في المجالات كثيفة العمالة.

وأضار محافظ الشرقي الي انه قام الجهاز خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتي يوليو ٢٠٢٥ بتمويل (٢,٩٠٣) مشروع صغير ومتناهٍي الصغر بإجمالي تمويل(٣٢٥.٢ مليون جنيه) والمساهمة في توفير أكثر من ١٤ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتنفيذ مشروعات بنية أساسية بقيمة (٩.٥ مليون جنيه) وفرت ٢٤ ألف يومية عمل.

كما تم تنفيذ (١٣) دورة تدريبية في ريادة الأعمال، التسويق الإلكتروني، والتدريب الفني بإجمالي (٣٦٥) مستفيدًا من الشباب والفتيات وتقديم خدمات الشباك الواحد لـ (٨٩٩) عميل (ترخيص – سجل تجاري – بطاقة ضريبية – تأمينات) وتنظيم (٥) معارض منتجات شبابية بإجمالي مبيعات تجاوزت( ١٥ ) مليون جنية.

وأكد المحافظ انه يقوم جهاز تنمية المشروعات بالشرقية بدعم شباب المحافظة وتمكينهم اقتصاديًا، تحقيقًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتنمية المجتمعات المحلية.

الشرقية محافظ الشرقية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

