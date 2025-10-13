325 مليون جنيه تمويلات من جهاز المشروعات بالشرقية خلال عام.. و14 ألف فرصة عمل

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شباب المحافظة من خلال تقديم القروض الميسرة وتوفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية، عبر تمويل المشروعات الجديدة وتطوير القائم منها، وتحسين البنية الأساسية في المجالات كثيفة العمالة.

وأضار محافظ الشرقي الي انه قام الجهاز خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتي يوليو ٢٠٢٥ بتمويل (٢,٩٠٣) مشروع صغير ومتناهٍي الصغر بإجمالي تمويل(٣٢٥.٢ مليون جنيه) والمساهمة في توفير أكثر من ١٤ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتنفيذ مشروعات بنية أساسية بقيمة (٩.٥ مليون جنيه) وفرت ٢٤ ألف يومية عمل.

كما تم تنفيذ (١٣) دورة تدريبية في ريادة الأعمال، التسويق الإلكتروني، والتدريب الفني بإجمالي (٣٦٥) مستفيدًا من الشباب والفتيات وتقديم خدمات الشباك الواحد لـ (٨٩٩) عميل (ترخيص – سجل تجاري – بطاقة ضريبية – تأمينات) وتنظيم (٥) معارض منتجات شبابية بإجمالي مبيعات تجاوزت( ١٥ ) مليون جنية.

وأكد المحافظ انه يقوم جهاز تنمية المشروعات بالشرقية بدعم شباب المحافظة وتمكينهم اقتصاديًا، تحقيقًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتنمية المجتمعات المحلية.