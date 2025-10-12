تموين الشرقية يشن حملة تموينية مكبرة بمركز كفرصقر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، المهندس السيد حرزالله ، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين قيام الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتى بتشكيل حملة تموينية بدائرة مركز و مدينة كفرصقر للمرور على المحال التجارية و أسفرت الحملة عن سحب عينة من مصنع منتجات البان لتقليد العلامة التجارية وضبط محل بقالة جملة بحوزته (٢٠٠ كرتونة) مواد غذائية بدون فواتير.

كما تم ضبط محل بويات به (٢٥ بستلة بويات بلاستيك – وزن الواحدة( ١٤ كجم) بدون فواتير وضبط شونة سيراميك بها (٦٣٠) كرتونة سيراميك أرضيات و(٤٨٠) كرتونة حوائط بواقع (١.٤٤ ) متر مربع للكرتونة وضبط محل أعلاف بحوزته (٢٠ شيكارة ذرة وزن الواحدة ٢٥ كجم) بدون فواتير.

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.