نجاة الصغيرة تتصدر ترنيد جوجل

تصدرت الفنانة نجاة الصغيرة تريند مؤشر البحث جوجل بعد ظهور نادر لها بعد غياب طويل عن الأضواء.



زارت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، العاصمة الجديدة، في ظهور لافت لها بعد غياب طويل عن الكاميرات، وشملت هذه الزيارة، جولة داخل دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون، ومقر الهيئة الوطنية للإعلام.

وزارت الفنانة نجاة الصغيرة، قيثارة الغناء العربي المسرح الكبير بمدينة الثقافة والفنون بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة ، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء دكتور أسامة عبد العزيز مدير مدينة الثقافة والفنون .

وعقب زيارتها مدينة الثقافة والفنون زارت الفنانة نجاة الصغيرة مقر الهيئة الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة، وكان في استقبالها الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة.

أحدث ظهور للفنانة نجاة الصغيرة

وكان أحدث ظهور للفنانة نجاة الصغيرة، في يناير من عام 2024، حيث ظهرت برفقة المخرج هاني لاشين، في المملكة العربية السعودية.

وخلال هذا الظهور، تم تكريم نجاة الصغيرة في حفل joy awards.

قصة حب نجاة الصغيرة وكامل الشناوي



كتب كامل الشناوي، أعذب الكلمات وتغنى بقصائده أكبر نجوم زمن الفن الجميل كالعندليب عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ونجاة الصغيرة التي عاش قصة حب شهيرة معها، ورغم عدم مبادلتها له نفس الشعور إلا أنه ظل مخلصا لها حتى وفاته.