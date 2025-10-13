قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة أسرة كاملة في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي شمال الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أعلى محور شمال الأقصر صباح اليوم حادث انقلاب سيارة ملاكي كانت تقل أسرة مكونة من 3 أفراد أثناء عودتهم من إحدى القرى المجاورة، مما أسفر عن إصابتهم جميعًا بإصابات خطيرة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى المجمع الطبي  بالأقصر لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قد انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمعاينة المكان ورفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وبحسب المعاينة الأولية، فإن السيارة انقلبت عدة مرات بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في تحطمها بالكامل، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى في حالة حرجة وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث، تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات 

الاقصر محافظة الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ترشيحاتنا

الله لم يقسم بعمر أحد من خلقه قط إلا بعمر نبيه

علي جمعة: الله لم يقسم بعمر أحد من خلقه قط إلا بعمر نبيه

تكبيرة الإحرام

هل يكفي رفع اليدين في الصلاة وعدم نطق تكبيرة الإحرام ؟.. الرأي الشرعي

الوضوء

مقدار المسح الواجب على الرأس في الوضوء ..علي جمعة يكشف الضوابط الشرعية

بالصور

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

أنيقة جدا.. هند صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

قبل إطلاقها.. أول سيارة كهربائية من لامبورجيني تتحول إلى بنزين

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد