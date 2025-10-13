إصابة أسرة كاملة في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي شمال الأقصر

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أعلى محور شمال الأقصر صباح اليوم حادث انقلاب سيارة ملاكي كانت تقل أسرة مكونة من 3 أفراد أثناء عودتهم من إحدى القرى المجاورة، مما أسفر عن إصابتهم جميعًا بإصابات خطيرة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى المجمع الطبي بالأقصر لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قد انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمعاينة المكان ورفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وبحسب المعاينة الأولية، فإن السيارة انقلبت عدة مرات بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في تحطمها بالكامل، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى في حالة حرجة وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث، تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات