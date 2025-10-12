قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فيلم آخر المعجزات يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

فيلم "آخر المعجزات"
فيلم "آخر المعجزات"
نجلاء سليمان

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامج أفلام مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وتضم القائمة فيلم "آخر المعجزات" الذي ألغي عرضه من قبل في مهرجان الجونة النسخة الماضية


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".


وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 19 فيلمًا حتى الآن، هي:
•    الراحلون | جونينج كونج | الصين | روائي | 2025
•    سبات النخيل | ماجد الرميحي | قطر، الكويت | وثائقي | 18 د
•    موت سمكة | إيفا لوسبارونيان | فرنسا | تحريك | 14 د
•    كيف حالك كايلي | بيبي جينسبرج | فرنسا، الولايات المتحدة | روائي | 19 د
•    قلب أزرق | صامويل سوفرين | هايتي | روائي | 15 د
•    بايسانوس | أندريس خميس جياكومان، فرانسيسكا خميس جياكومان | تشيلي، فلسطين، إسبانيا | وثائقي | 13 د
•    تيتا و تيتا | لين الصفح | لبنان | وثائقي | 30 د
•    الحصاد الأخير | نونو بوافنتورا ميراندا | الرأس الأخضر | روائي | 22 د
•    العصافير لا تهاجر | رامي الجربوعي | تونس، قطر، ألمانيا | تحريك | 24 د
•    أنا، من حادث أو من الحب | خليل تشرتي | فرنسا، سوريا | روائي
•    ذكرى | بيير-لويس جوبير | فرنسا، المغرب | دوكيودراما
•    إيمان | أمير يوسف | مصر، فرنسا | وثائقي
•    آخر المعجزات | عبد الوهاب شوقي | مصر، ألمانيا، السودان | روائي | 20 د
•    شوارع القاهرة | عبد الله الطايع | فرنسا | دوكيودراما، تجريبي | 19 د
•    رقبة مستقيمة جدًا | نيو سورا | اليابان | روائي | 10 د
•    المجهول | أبانوب نبيل | مصر | روائي
•    أزهار داريا الليلية | مريم تفكروي | إيران، المملكة المتحدة، فرنسا | تجريبي | 16 د 
•    في البداية تحمرّ الوجنتان ثم نعتاد | مريم الفرجاني | تونس، إيطاليا | روائي | 15 د
•    لقطة النافذة | حسين جليلوند | سويسرا

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

