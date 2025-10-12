عارف كويس إحنا بنواجه إيه كل يوم.. تفاصيل ترشح شاب من ذوي الهمم في انتخابات النواب بالأقصر

في خطوة إيجابية لذوي الهمم، أقدم شاب من قصار القامة على الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة وتقدم بأوراق الترشيح بالأقصر.

أول مرشح من قصار القامة

أكد أحمد عبد العظيم السجيري، المرشح المستقل من ذوي الهمم "قصار القامة" بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه قرر خوض انتخابات مجلس النواب 2025 بهدف الدفاع عن حقوق ذوي الهمم وتمثيل الشباب داخل البرلمان، مؤكدًا أنه واحد منهم ويشعر بمعاناتهم وتحدياتهم اليومية عن قرب.

أنا من ذوي الهمم وعارف كويس إحنا بنواجه إيه كل يوم

وقال المرشح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "أنا من ذوي الهمم، وعارف كويس إحنا بنواجه إيه كل يوم، وقراري بالترشح مش للوجاهة ولا لمصلحة شخصية، لكن علشان أجيب حقنا ونكون لينا صوت تحت قبة البرلمان".

وأضاف أن فئة ذوي الهمم في إسنا لم تحصل بعد على كامل حقوقها، سواء من حيث فرص العمل أو المشاركة في صنع القرار أو الدعم المجتمعي، مؤكدًا أن وجود ممثل حقيقي لهم تحت قبة البرلمان أصبح ضرورة.

هخدم كل الناس من غير تفرقة

وتابع قائلًا: "أنا مش بس ابن عيلتي، أنا ابن إسنا كلها، وهخدم كل الناس من غير تفرقة، لأن رسالتي من البداية كانت واضحة: خدمة المواطن قبل أي شيء."

تمكين ذوي الهمم

وأشار المرشح إلى أن برنامجه الانتخابي سيركز على تمكين ذوي الهمم في مجالات العمل والتعليم والمشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم ملفات الشباب والصحة والخدمات داخل المركز.

وأوضح أن ترشحه جاء بدعم وتشجيع من المواطنين الذين وجدوا فيه نموذجًا للشجاعة والإصرار، مؤكدًا أن هدفه ليس الفوز فقط، بل إيصال صوت الفئات المهمشة وتسليط الضوء على قضاياهم في كل مكان.

واختتم المرشح تصريحاته لموقع صدى البلد قائلًا: "أنا منهم، وقررت أكون صوتهم في البرلمان، وأؤمن إن بدعم الناس اللي آمنت بيا هنقدر نغير كتير ونخلي إسنا نموذجًا يُحتذى به في تمكين ذوي الهمم والشباب."