الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
عارف كويس إحنا بنواجه إيه كل يوم.. تفاصيل ترشح شاب من ذوي الهمم في انتخابات النواب بالأقصر

شمس يونس

في خطوة إيجابية لذوي الهمم، أقدم شاب من قصار القامة على الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة وتقدم بأوراق الترشيح بالأقصر.  

 

أول مرشح من قصار القامة

أكد أحمد عبد العظيم السجيري، المرشح المستقل من ذوي الهمم "قصار القامة" بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه قرر خوض انتخابات مجلس النواب 2025 بهدف الدفاع عن حقوق ذوي الهمم وتمثيل الشباب داخل البرلمان، مؤكدًا أنه واحد منهم ويشعر بمعاناتهم وتحدياتهم اليومية عن قرب.

أنا من ذوي الهمم وعارف كويس إحنا بنواجه إيه كل يوم

وقال المرشح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "أنا من ذوي الهمم، وعارف كويس إحنا بنواجه إيه كل يوم، وقراري بالترشح مش للوجاهة ولا لمصلحة شخصية، لكن علشان أجيب حقنا ونكون لينا صوت تحت قبة البرلمان".

وأضاف أن فئة ذوي الهمم في إسنا لم تحصل بعد على كامل حقوقها، سواء من حيث فرص العمل أو المشاركة في صنع القرار أو الدعم المجتمعي، مؤكدًا أن وجود ممثل حقيقي لهم تحت قبة البرلمان أصبح ضرورة.

هخدم كل الناس من غير تفرقة

وتابع قائلًا: "أنا مش بس ابن عيلتي، أنا ابن إسنا كلها، وهخدم كل الناس من غير تفرقة، لأن رسالتي من البداية كانت واضحة: خدمة المواطن قبل أي شيء."

تمكين ذوي الهمم

وأشار المرشح إلى أن برنامجه الانتخابي سيركز على تمكين ذوي الهمم في مجالات العمل والتعليم والمشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم ملفات الشباب والصحة والخدمات داخل المركز.

وأوضح أن ترشحه جاء بدعم وتشجيع من المواطنين الذين وجدوا فيه نموذجًا للشجاعة والإصرار، مؤكدًا أن هدفه ليس الفوز فقط، بل إيصال صوت الفئات المهمشة وتسليط الضوء على قضاياهم في كل مكان.

واختتم المرشح تصريحاته لموقع صدى البلد قائلًا: "أنا منهم، وقررت أكون صوتهم في البرلمان، وأؤمن إن بدعم الناس اللي آمنت بيا هنقدر نغير كتير ونخلي إسنا نموذجًا يُحتذى به في تمكين ذوي الهمم والشباب."

