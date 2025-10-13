قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمدي الوزير : أنا بخير ولا صحة لشائعة تعرضي للقتل
الأزهر للفتوى: الصلاة في المسجد الأقصى أجرها مضاعف
173 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة
يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الشتوية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وشدد على ضرورة الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة انتاجية المحصول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إنطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض حفاظاً على انتاجية المحاصيل الشتوية وذلك عقب حصاد المحاصيل الصيفية 2025 بجميع مراكز ومدن المحافظة باستخدام مبيد فوسفيد الزنك وذلك بحضور المهندس عبد العاطي سليمان مدير إدارة القوارض وكذلك مهندسي الإدارة ومديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة القوارض ومديري الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الهدف من الحملة هو القضاء على أكبر عدد ممكن من القوارض و الإهتمام بنظافة الحقول من الحشائش ومخلفات المحاصيل الصيفية بصفة دورية.

الشرقية محافظ الشرقية الحملة القومية لمكافحة القوارض المحاصيل الزراعية

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

