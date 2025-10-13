انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الشتوية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وشدد على ضرورة الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة انتاجية المحصول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إنطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض حفاظاً على انتاجية المحاصيل الشتوية وذلك عقب حصاد المحاصيل الصيفية 2025 بجميع مراكز ومدن المحافظة باستخدام مبيد فوسفيد الزنك وذلك بحضور المهندس عبد العاطي سليمان مدير إدارة القوارض وكذلك مهندسي الإدارة ومديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة القوارض ومديري الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الهدف من الحملة هو القضاء على أكبر عدد ممكن من القوارض و الإهتمام بنظافة الحقول من الحشائش ومخلفات المحاصيل الصيفية بصفة دورية.