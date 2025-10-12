194 مرشحا في انتخابات مجلس النواب لـ 9 دوائر بالشرقية

واصلت محكمة الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار أسامة الحنفي لليوم الخامس على التوالى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب.



وتقدم 5 مرشحين ليبلغ عدد المتقدمين حتى الآن 194 مواطنا من الراغبين فى الترشح على المقاعد الفردية يمثلون عدد من الأحزاب السياسية منهم مستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهورى ومصر الحديثة والمؤتمر والتجمع والمستقلين ولم تتقدم أي قائمة بأوراقها حتى الآن.



وساد الهدوء لجان الترشح فى الدوائر الانتخابية الـ 9 بمراكز محافظة الشرقية وهى الزقازيق وديرب نجم وأبو حماد ومنيا القمح وبلبيس والعاشر من رمضان وكفر صقر وأبو كبير والحسينية والعاشر من رمضان.