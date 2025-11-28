رئيس الوزراء: "إيني" الإيطالية تعتزم ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً مهمًا مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية، أكبر شريك لمصر في قطاع الغاز، حيث أعلن رئيس الشركة عن خطة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

زيادة حجم الإنتاج

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الجديدة، أن الشركة أكدت التزامها بحفر مزيد من الآبار في منطقة حقل ظهر، إلى جانب مناطق أخرى تخضع لامتيازها، مشيرًا إلى وجود تفاؤل كبير لدى الشركة بشأن زيادة حجم الإنتاج في الفترة القادمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن اللقاء تناول أيضًا قطاع الزيت الخام، حيث تم الاتفاق على خطة واضحة لزيادة استثمارات "إيني" في هذا القطاع الحيوي، ورفع إنتاجية مصر من البترول خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هناك مستهدفات محددة سيتم الإعلان عنها بالتفصيل قريبًا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، وجاذبية قطاع الطاقة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.