نادين نجيم توجه رسالة مؤثرة للجمهور: كل شيء أصبح صعبًا ومرهقا

حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على توجيه رسالة مؤثرة لجمهورها عبر حسابها الشخصي على منصة إكس، عبّرت خلالها عن اشتياقها لهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكتبت نادين في منشورها: «اشتقتلكم كثير والله يحميكم… كل شي عم يصير صعب ومرهق ومحزن جدًا، بس بدنا نضل أقوياء وإيماننا كبير بالله»

وكانت قد أعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم عن عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل، مؤكدة أن ظروف تأجيل مسلسلها “ممكن” خارجة عن إرادتها.

وكتبت نادين نجيم عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: "بتأسف كتير انه ما رح كون حاضرة معكم برمضان لظروف خارجة عن إيراداتنا بس ان شاء اللّٰه بعد رمضان منقدم عمل كامل متكامل وممتع.. والله ولي التوفيق للجميع تحياتي".