نادين نجيم تعلن عن تأجيل عرض مسلسلها ممكن

أعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم عن عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل، مؤكدة أن ظروف تأجيل مسلسلها “ممكن” خارجة عن إرادتها.

وكتبت نادين نجيم عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: "بتأسف كتير انه ما رح كون حاضرة معكم برمضان لظروف خارجة عن إيراداتنا بس ان شاء اللّٰه بعد رمضان منقدم عمل كامل متكامل وممتع.. والله ولي التوفيق للجميع تحياتي".

مسلسل ممكن

بحسب مصادر مقربة من فريق العمل، تدور أحداث مسلسل "ممكن" في قالب يجمع بين الرومانسية والتشويق النفسي، حيث يقدّم الثنائي قصة حب معقدة تنشأ في ظل ظروف غامضة وصراعات عائلية واجتماعية.

ويعود كل من ظافر العابدين ونادين نجيم للمشاركة في الموسم الرمضاني بعد غياب النجمة اللبنانية العام الماضي.

وقال ظافر العابدين في تصريحات تلفزيونية إنه يحترم مسيرة نادين الفنية وسعيد بالتعاون معها، مؤكدا أن العمل سيكون لبنانيا ومفاجأة للجمهور.