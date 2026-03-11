المتر سمير الحلقة السابعة.. مفاجأة جديدة لـ غادة إبراهيم

تشهد الحلقة السابعة من مسلسل «المتر سمير» اليوم مفاجآت جديدة تشعل الأحداث حول شخصية «شيماء» التي تجسدها النجمة غادة إبراهيم، بعد ظهورها المفاجئ في الحلقة السادسة ومطالبتها بحقها في الميراث، وتكشف الحلقة أسرارًا جديدة تضيف صراعات غير متوقعة وتضع شخصية شيماء في قلب الأحداث.

تجسد غادة إبراهيم شخصية شيماء بخفة ظل وأداء سلس، حيث نجحت في المزج بين الطابع الكوميدي والدرامي، ما جعل ظهورها يسرق الأنظار ويترك أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

وحصلت النجمة غادة إبراهيم على إشادات واسعة من المتابعين، مؤكدين أن حضورها أضاف نكهة خاصة للمسلسل، وأن قدرتها على تقديم الشخصية بأسلوب تلقائي ومقنع جعل المشاهد يتفاعل مع كل مشهد يظهر فيه.

ويترقب الجمهور اليوم الحلقة السابعة لمعرفة تصرفات شيماء الجديدة، وسط مزيج من المواقف الكوميدية والدرامية التي تكشف أبعادًا جديدة للشخصية داخل إطار العائلة، لتظل الأحداث مشوقة حتى اللحظة الأخيرة وتحقق حلقة اليوم حالة من الإثارة غير المسبوقة.

وينتمي مسلسل «المتر سمير» إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وتدور أحداثه حول “سمير زغلول” الذي يجسد شخصيته النجم كريم محمود عبد العزيز، وهو محامٍ ذكي يبرع في حل المشكلات الأسرية وإصلاح حياة الآخرين، لكنه يجد نفسه غارقًا في أزمات شخصية معقدة، خاصة بعد انفصاله عن زوجته، لتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا المستمدة من تفاصيل الحياة اليومية.

ويشارك في بطولة العمل كل من ناهد السباعي، محمد عبد الرحمن، سارة عبد الرحمن، سلوى خطاب، ميمي جمال، رحاب الجمل، إسلام إبراهيم، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف ممدوح متولي وفاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج خالد مرعي.