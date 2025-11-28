سفير موسكو بلندن: مصادرة الأصول الروسية في بريطانيا سرقة

وصف السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، مصادرة الأصول السيادية الروسية في بريطانيا بأنها تعتبر سرقة.



وقال كيلين - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه "فيما يتعلق بالأصول الروسية، يجري في بريطانيا بعض العمل الداخلي، وهو أمر ليس واضحا تماما لنا، ولكن على أي حال سيكون ذلك سرقة لأصولنا".



تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تطوير آليات قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة، معظمها مجمدة في موقع "يوروكلير" في بلجيكا بقيمة تتجاوز 200 مليار يورو، وقد عارضت هذه المؤسسة البلجيكية مرارا مصادرة هذه الأموال، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى مصادرة روسيا لأصول أوروبية أو بلجيكية في أجزاء أخرى من العالم أمام المحاكم.



وطالب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بتحمل كامل المخاطر المالية لبلاده، حيث لم يتمكن المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي - التي عقدت في 23 أكتوبر الماضي في بروكسل - من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية، وسيثير قادة الاتحاد الأوروبي هذه القضية مجددا في ديسمبر المقبل.



من جانبه.. أشار دميتري بيسكوف المتحدث باسم "الكرملين"، إلى أن موسكو سترد على إجراءات الدول الأوروبية في حال مصادرة الأصول الروسية.



كما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن رد روسيا سيكون قاسيا ومؤلما للغاية إذا استخدمت دول الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية المجمدة لإصدار قرض تعويضات لأوكرانيا.