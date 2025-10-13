قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الصحة يمنح مهلة شهرا لمنشآت الرعاية الأولية بالشرقية لمعالجة التقصير

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة الشرقية، بهدف تعزيز المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية. رافق نائب الوزير خلال الجولة مشرفون من الإدارات المركزية للمستشفيات، ووحدات الرعاية الأولية، ومكاتب الصحة، إلى جانب فريق من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية.

استهل الدكتور عمرو قنديل جولته بزيارة مستشفى بلبيس المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، الأشعة، الصيدلية، الرعاية المركزة، وغرفة الإنعاش الرئوي. واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتفقد الأقسام الداخلية لمتابعة الحالات المرضية. كما استمع إلى آراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة، موجهًا الشكر للفريق الطبي على جهودهم.

واستكمل نائب الوزير جولته بزيارة مركز صحة الزرزمون التابع لإدارة ههيا الصحية، حيث تفقد غرف الطوارئ والاستقبال، عيادات طب الأسنان وطب الأسرة، والصيدلية. وتابع سير العمل في المبادرات الصحية، ملاحظًا وجود تقصير في متابعة الحالات الإيجابية، ووجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المتابعة الفعالة. كما تفقد غرفة التطعيمات والأعمال الوقائية، وأشاد بأداء مراقب التطعيمات، موجهًا بمكافأته تقديرًا لتميزه. ولاحظ سوء توزيع القوى البشرية بالمركز، فأصدر توجيهات بإعادة توزيع العاملين لتحسين كفاءة العمل.

اختتم الدكتور عمرو قنديل جولته بعقد اجتماعين بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بالزقازيق، بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور أحمد البيلي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، إلى جانب رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والفريق الإشرافي. نوقشت خلال الاجتماعات السلبيات التي تم رصدها، وتم الخروج بتوصيات تنفيذية لتحسين الأداء.

أوصى نائب الوزير بمكافأة أسبوعين لأفراد فرق مكافحة العدوى، مكاتب الصحة، مراقبة الأغذية، المعمل المشترك، الرصد البيئي، السلامة والصحة المهنية، والصحة المدرسية بالمديرية، تقديرًا لجهودهم المتميزة. كما تم اعتماد سبع منشآت رعاية أولية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال العام الجاري، وقرر مكافأة فرق هذه المنشآت بمكافأة شهرية.

إعادة تقييم المنشآت من قبل فريق مركزي

وفي الوقت ذاته، رصد نائب الوزير بعض السلبيات في أداء عدد من منشآت الرعاية الأولية، ووجه بضرورة معالجتها خلال مهلة شهر، مع إعادة تقييم المنشآت من قبل فريق مركزي من الوزارة للتأكد من تنفيذ التوصيات.

في ختام الجولة، وجه الدكتور عمرو قنديل الشكر لمدير مديرية الشؤون الصحية بالشرقية وفرق الإشراف والمستشفيات والإدارات الصحية، مشيدًا بالتحسن الملحوظ في الأداء مقارنة بالزيارات السابقة، ومؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

