وزير الصحة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات ومنتجي الأدوية لبحث التعاون

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، «توماس شنيكر» الرئيس التنفيذي لشركة «روش» ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات ومنتجي الأدوية (IFPMA)، و «ديفيد ريدي» المدير العام للاتحاد.

وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على استكشاف فرص التوسع في الشراكات المستدامة، ومناقشة استراتيجيات التعاون المقترحة لدعم صناعة الأدوية الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار الصحي وتحقيق الاستدامة في هذا المجال.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الاجتماع سلط الضوء على إنجازات مصر في مجال الصحة العامة، حيث تم استعراض المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة كنموذج عالمي للابتكار في الرعاية الصحية.

وأكد أن هذه المبادرة ساهمت بشكل كبير في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقليص مدة العلاج، مما يعزز مكانة مصر كنموذج يُحتذى به في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

دور مصر الريادي

وأضاف «عبدالغفار» ، أن اللقاء أكد على دور مصر الريادي كقائد إقليمي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع مناقشة سبل التعاون في تطوير الصحة الرقمية، التي تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق طفرة في الأنظمة الصحية، مما يدعم تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.