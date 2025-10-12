وزير الصحة : تأسيس سوق دوائي موحد في أفريقيا

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالدكتور كريم بن داهو، رئيس مكتب أفريقيا بمجموعة ميرك للأدوية، لبحث تعزيز الشراكة وتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية، بهدف تحقيق الاكتفاء الدوائي في قارة أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول الإنجازات والرؤى الاستباقية لتأسيس سوق دوائي موحد في أفريقيا، مع تسليط الضوء على دور وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) في تعزيز الثقة التنظيمية والتقارب، كما بحث الجانبان مسارات مبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات، وتبادل الخبرات في المواءمة التنظيمية وتكامل سوق الدواء.

تسريع النهج التنظيمي الموحد

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ركز على تسريع النهج التنظيمي الموحد لتسهيل وصول اللقاحات والتشخيصات والعلاجات إلى المجتمعات الأفريقية، مع التركيز على جذب استثمارات عالمية لدعم النظم الصحية المتكاملة، كما تم الاتفاق على التعاون في مبادرات لبناء القدرات المبتكرة وتبادل المعرفة، وتعزيز الثقة في الأنظمة التنظيمية الأفريقية لتكون قوية وذات مصداقية عالمية.

وأشار إلى أن اللقاء تضمن مناقشة إنشاء منصات تفاعلية تمكّن القطاع الخاص، من المشاركة في تشكيل نظام بيئي للابتكار الصحي في أفريقيا، بما يعزز الاستدامة والتكامل في القطاع الصحي.