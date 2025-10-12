وزير الصحة يدعو للمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25

دعا الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المهتمين بقضايا التنمية البشرية والسكان والصحة العالمية للتسجيل والمشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، المقرر عقده خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025 في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

منصة عالمية للابتكار والتغيير يُعد المؤتمر منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من القادة، صناع السياسات، الخبراء، ورواد الابتكار لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، السياحة الصحية ،تمكين الشباب، التعليم، الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية. ويهدف إلى صياغة رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية، المساواة، والقدرة على مواجهة تحديات العصر.

إنجازات استثنائية

نجاحات ملهمة وتطلعات طموحة استطاع المؤتمر في نسخته السابقة (PHDC’24) أن يحقق إنجازات استثنائية، حيث استقطب أكثر من 1100 قائد عالمي و38,000 مشارك حضوريًا وافتراضيًا، مما عزز دوره كمحفل عالمي للحوار متعدد القطاعات. وقد أثمر عن إطلاق مبادرات تعاونية وتوصيات سياسية رائدة، ساهمت في تشكيل أجندات إقليمية وعالمية تدعم الاستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.

رؤية شاملة لمستقبل مستدام تأتي النسخة الثالثة من المؤتمر في لحظة تاريخية حاسمة، حيث تتبنى رؤية إنسانية شاملة تركز على تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، وفتح آفاق الفرص للجميع.

يسعى المؤتمر إلى تحفيز صياغة سياسات عملية تستند إلى العدالة والابتكار، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لبناء مجتمعات مرنة وشاملة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستدامة.

ندعوكم لتكونوا جزءًا من هذا الحدث العالمي المميز، حيث يلتقي العلم بالسياسات لصناعة مستقبل أفضل. سجلوا الآن للمشاركة عبر الرابط: www.globalphdc.com/ar.