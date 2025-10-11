قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
ترامب والجنائية الدولية.. هل يسقط وقف الحرب بغزة مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت؟
حافز استثنائي لعمال مصانع الأسمنت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجا يحتذى به في الجمال والنظام
غزة.. العثور على جثـ.ـث متحللة في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي
مقرر أممي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة ويجب الإسراع في إعادة الإعمار
رئيس الوزراء من افتتاح مستشفى طوخ: خدمة محدودي الدخل لها الأولوية لدينا
وزير الخارجية الأسبق: قمة شرم الشيخ نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لغزة
مقرر أممي: الفلسطينيون يجب أن يقرروا بأنفسهم مستقبل غزة بعيدًا عن أي وصاية خارجية
الحناوي: اتفاق شرم الشيخ ينقذ غزة من نيران الحرب ويفتح باب الأمل للفلسطينيين
الخبر أسعدنا.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ إيناس الدغيدي بمناسبة زواجها
اختيار محمد عبدالله عضواً بلجنة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع فريدنزدورف الدولية تعزيز دعم الأطفال متضرري الحروب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

 التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالسيدة بيرجيت ستيفتر، ممثلة منظمة «فريدنزدورف» الدولية، بحضور الدكتور محمد عبدالستار البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، لبحث تعزيز التعاون في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأطفال المتضررين من النزاعات، لاسيما في قطاع غزة. 

جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الدكتور عبدالغفار في فعاليات «قمة الصحة العالمية 2025» المنعقدة في برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اللقاء التزام مصر بتوسيع التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية لدعم الأطفال المتضررين من الحروب، مشددًا على أولوية تقديم الرعاية الطبية المتكاملة وتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المصرية.

 آليات التعاون مع منظمة «فريدنزدورف

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول آليات التعاون مع منظمة «فريدنزدورف» الدولية، التي تُعد إحدى أبرز المنظمات الإنسانية في ألمانيا منذ تأسيسها عام 1967، حيث تقدم خدمات طبية مجانية للأطفال المتضررين من الحروب والأزمات عبر نقلهم للعلاج في ألمانيا أو تنفيذ مشروعات طبية وإنسانية في بلدانهم. واستعرض اللقاء مبادرات المنظمة، بما في ذلك إنشاء قرى السلام، المراكز الصحية، ورش الأطراف الصناعية، وبرامج إعادة التأهيل والتوعية بثقافة السلام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى جهود وزارة الصحة المصرية في دعم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، حيث جهزت الوزارة 37 مستشفى استراتيجيًا وأكثر من 300 مستشفى في 27 محافظة، شملت 164 مستشفى تغطي جميع التخصصات الطبية. وأُجريت 4800 تدخل جراحي، منها 2600 عملية كبرى، إلى جانب 14 ألف جلسة غسيل كلوي، و89,600 فحص طبي لأكثر من 104 آلاف مريض. كما شملت الجهود إجلاء 1900 مريض للعلاج في 13 دولة بالتعاون مع شركاء دوليين، وتطعيم 13,265 طفلًا ضد شلل الأطفال والحصبة، وفحص أكثر من 107 آلاف حالة في عيادات مخصصة.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا سبل تسهيل علاج الأطفال المصابين من غزة، خاصة ذوي الإصابات الخطيرة والحروق والأمراض المزمنة، عبر التنسيق مع المستشفيات الألمانية الشريكة للمنظمة، وبحث تنفيذ مشروعات طبية مشتركة في مصر تشمل خدمات التأهيل والرعاية الصناعية، كما تطرقت المناقشات إلى تعزيز التنسيق اللوجستي والإداري لتيسير سفر الأطفال المرضى وأسرهم، بما يتماشى مع اللوائح الصحية والهجرة في البلدين، ودعم البعثات الإنسانية الجارية والمستقبلية.

قمة الصحة رئيس الوزراء فريدنزدورف الحروب مجلس الوزراء الرعاية الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

سورة الرحمن عروس القرآن

لماذا سميت سورة الرحمن بعروس القرآن؟.. 5 أسباب عليك معرفتها

ذنوبك من الأرض إلى السماء

إذا كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء.. علي جمعة: بعملين تكفرها كلها

ترشيحاتنا

إنفيديا

الصين تلاحق رقائق الذكاء الاصطناعي.. شرائح إنفيديا في مرمى القيود

وزير الاتصالات

بدعم من وزارة الاتصالات.. تفاصيل BMW ConnectedDrive

معرض دولى

تفاصيل افتتاح معرض شيري العالمي

بالصور

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

علامات خفية في أظافر القدمين قد تكشف إصابتك بسرطان الرئة مبكرًا.. انتبه لهذه التغيرات

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد