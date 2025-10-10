قيادات الصحة يغيبون عن المشاركة في انتخابات نقابة الأطباء

تواصلت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 2025، وسط إقبال محدود سواء على لجان النقابة العامة بالقاهرة أو في المحافظات، وذلك بحسب تصريحات للجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

وكشف مصدر باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات عن غياب أغلبية قيادات وزارة الصحة والسكان، ورؤساء الهيئات التابعة لها، ومديري مديريات الشؤون الصحية، وفي مقدمتهم مديرا مديريتَي القاهرة والجيزة، عن المشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، وذلك بعد مرور نحو 6 ساعات من بدء التصويت صباح اليوم الجمعة، بمقار النقابات الفرعية في مختلف المحافظات.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات صحفية، أن قائمة الغائبين من قيادات الوزارة والهيئات شملت رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، ونائب الوزير لشؤون الطب الوقائي، ورئيس قطاع الطب الوقائي، ونائب الوزير لشؤون السكان، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومديري مديريتَي الشؤون الصحية بالقاهرة والجيزة، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف المصدر، أن بعض هذه القيادات التي لم تشارك في التصويت كان لها حضور بارز خلال احتفاليات التكريم التي عُقدت مؤخرًا بالنقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء القاهرة، مشيرًا إلى أن الإقبال في نقابة القاهرة لم يتجاوز حتى الآن 250 طبيبًا، بينما لم تتخطَّ نسبة المشاركة على مستوى المحافظات نحو الربع من إجمالي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

وأشار المصدر إلى أن الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.