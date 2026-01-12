«أونلاين».. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجانًا

تصاعدت عمليات البحث مؤخرًا عن رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجاناً إلكترونيًا، وذلك بعد إعلان الجهات المسؤولة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية وكيفية سدادها والتظلم عليها، ضمن جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.



رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2026 عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني مباشرة من خلال الرابط التالي:

https://ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home

خطوات الاستعلام عن المخالفات

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني عبر الرابط أعلاه.

- اختيار قائمة «الاستعلامات».

- الضغط على «استمرار».

- تحديد نوع الرخصة المراد الاستعلام عنها.

- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

- الضغط على «استمرار» لعرض المخالفات.

كيفية سداد مخالفات المرور 2026

يمكن سداد المخالفات إلكترونيًا من خلال نفس الموقع باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على أيقونة «الدفع».

- اختيار «الدفع الإلكتروني».

- تحديد نوع الرخصة المراد سدادها وإدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على «إجمالي المخالفات»، ثم اختيار طريقة الدفع.

- إدخال بيانات بطاقة الدفع (فيزا أو ماستركارد).

- الضغط على زر «سداد» لإتمام العملية.



خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026

لتقديم تظلم على أي مخالفة مرورية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختيار «خدمات المرور»، ثم الضغط على «التظلمات».

- تحديد التظلم على مخالفات رخص المركبات.

- إدخال رقم لوحة السيارة والبيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

- الضغط على «تفاصيل المخالفات» واختيار المخالفة المطلوبة للتظلم.

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة ثم الضغط على «إرسال الطلب».

- الاحتفاظ برقم التظلم لمتابعة حالة الطلب لاحقًا.



بعد إلغاء الورقية.. سداد مخالفات المرور إلكترونيا

استحدثت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهادة مخالفات المرور الإلكترونية من خلال الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة .

مخالفات المرور الإلكترونية



يصل للمركز شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المخالفات من أى من القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك، الأمر الذى مكن وزارة الداخلية من استكمال عملها بمنظومة مرور بلا أوراق .

وتقرّر إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية تيسيراً على المواطنين والعمل بها إلكترونياً ، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية فى تنفيذ منظومة مرور بلا أوراق ، مما ساهم فى الحد من عمليات التلاعب وتحقيق مزيداً من الدقة والسرعة بوحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة وبوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية والمنافذ الجمركية .. مما يتيح للمركبات العبور من المنافذ الحدودية دون التقيد بتقديم شهادة ورقية ببراءة الذمة من المخالفات .



وبدأ العمل بالشهادة الإلكترونية بكافة محافظات الجمهورية منذ من يوم السبت الموافق 6/12/2025 .

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التحول الرقمى بكافة قطاعاتها وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير للإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى بما يساهم فى حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.