سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة
بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية
مفتي الجمهورية يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق في وفاة شقيقته
رابط استخراج شهادة التحركات إلكترونيا لإثبات السفر خارج مصر
تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
أخبار البلد

الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إتمام الكشف الطبي على 3521 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر 2025، في جميع محافظات الجمهورية، وفقًا للإجراءات المتبعة لضمان سلامة المرشحين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجان الكشف الطبي، التي تم توزيعها في مختلف المحافظات، استقبلت المرشحين لإجراء الفحوصات الطبية والمعملية اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتسهيل إجراءات الكشف الطبي وضمان كفاءتها وسرعتها.

 توزيع أعداد المرشحين

وقال اللواء دكتور عمرو عابد مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، إن محافظة الدقهلية تصدرت المحافظات بـ357 مرشحًا، تلتها محافظة القاهرة بـ345 مرشحًا، وجاء توزيع أعداد المرشحين الذين خضعوا للكشف الطبي خلال الفترة المذكورة على النحو التالي:
    •    القاهرة: 345 مرشحًا
    •    الإسكندرية: 191 مرشحًا
    •    بورسعيد: 14 مرشحًا
    •    السويس: 19 مرشحًا
    •    الإسماعيلية: 46 مرشحًا
    •    دمياط: 70 مرشحًا
    •    الدقهلية: 357 مرشحًا
    •    الشرقية: 312 مرشحًا
    •    القليوبية: 110 مرشحين
    •    كفر الشيخ: 130 مرشحًا
    •    الغربية: 173 مرشحًا
    •    المنوفية: 158 مرشحًا
    •    البحيرة: 291 مرشحًا
    •    الجيزة: 247 مرشحًا
    •    بني سويف: 54 مرشحًا
    •    الفيوم: 84 مرشحًا
    •    المنيا: 183 مرشحًا
    •    أسيوط: 134 مرشحًا
    •    سوهاج: 212 مرشحًا
    •    قنا: 154 مرشحًا
    •    أسوان: 66 مرشحًا
    •    مطروح: 24 مرشحًا
    •    الوادي الجديد: 24 مرشحًا
    •    البحر الأحمر: 16 مرشحًا
    •    شمال سيناء: 24 مرشحًا
    •    جنوب سيناء: 17 مرشحًا
    •    الأقصر: 66 مرشحًا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية في إجراءات الكشف الطبي.

