تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن لقاح الإنفلونزا السنوي يمكن أخذه لكل من يبلغ من العمر ٦ أشهر أو أكثر، وهو آمن وفعّال في الوقاية من العدوى.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة الاتصال على الخط الساخن ١٠٥ الخاص بوزارة الصحة والسكان، للاستفسار عن أقرب وحدة صحية متوفر بها تطعيم الإنفلونزا .

وفي وقت سابق أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاحات الانفلونزا متوفرة، بكميات كبيرة وأنه ينصح المواطنين بالحصول على هذه اللقاحات قبل فصل الشتاء، وتحديدا في هذا التوقيت.

تفاصيل انتشار HFMD

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل انتشار HFMD في مدرسة بالجيزة، موضحا أنه مجموعة من الأعراض تظهر بسبب فيروس يصيب المعدة ويظهر على هيئة طفح جلدي وارتفاع في الحرارة.

وأكد أن إغلاق الفصول الدراسية غير ضروري للحد من انتشار المرض، موضحا أن التوصية تتضمن اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث إن هذا المرض يشفى من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة.

وطالب بغزل الطفل المصاب في المنزل وفي معظم الحالات يكتشف الطبيب المرض من خلال الأعراض، موضحًا أن النظافة الشخصية هي الوقاية الأولى من هذا الفيروس.