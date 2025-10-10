قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفر وفيات وانبعاثات.. تفويض تاريخي من الإيكاو لتحويل مستقبل الطيران العالمي
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
تجنب الاختراقات.. دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور| فيديو
السفير الفلسطيني: مصر لعبت الدور المحوري في إنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

عبدالصمد ماهر

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن لقاح الإنفلونزا السنوي يمكن أخذه لكل من يبلغ من العمر ٦ أشهر أو أكثر، وهو آمن وفعّال في الوقاية من العدوى.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة الاتصال على الخط الساخن ١٠٥ الخاص بوزارة الصحة والسكان، للاستفسار عن أقرب وحدة صحية متوفر بها تطعيم الإنفلونزا .

وفي وقت سابق أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاحات الانفلونزا متوفرة، بكميات كبيرة وأنه ينصح المواطنين بالحصول على هذه اللقاحات قبل فصل الشتاء، وتحديدا في هذا التوقيت.

تفاصيل انتشار HFMD

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل انتشار HFMD في مدرسة بالجيزة، موضحا أنه مجموعة من الأعراض تظهر بسبب فيروس يصيب المعدة ويظهر على هيئة طفح جلدي وارتفاع في الحرارة.

وأكد أن إغلاق الفصول الدراسية غير ضروري للحد من انتشار المرض، موضحا أن التوصية تتضمن اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث إن هذا المرض يشفى من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة.

وطالب بغزل الطفل المصاب في المنزل وفي معظم الحالات يكتشف الطبيب المرض من خلال الأعراض، موضحًا أن النظافة الشخصية هي الوقاية الأولى من هذا الفيروس.

لقاح الإنفلونزا وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الخط الساخن HFMD

