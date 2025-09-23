الصحة توصي بالحصول على لقاح الإنفلونزا.. وتكشف الفئات المستفيدة

أوصت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة توفره حالياً في فروع "المصل واللقاح" والصيدليات المختلفة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، إن لقاح الإنفلونزا يغطي سلالات متعددة من الفيروس، ويساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة أو التخفيف من حدة الأعراض في حال حدوث العدوى، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة.

وأضاف عبد الغفار أن اللقاح متاح لجميع الفئات العمرية، ولا توجد موانع طبية تمنع من الحصول عليه بشكل عام، لكنه شدد على أهمية إجراء بعض الفحوصات أو التحاليل الطبية المسبقة قبل تلقي التطعيم، لضمان الاستجابة المثلى له.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى ضرورة التوجه للمستشفى في حال ظهور أعراض تنفسية حادة لدى المصابين بالإنفلونزا، خاصةً إذا ترافق ذلك مع ضعف في المناعة، حيث قد تؤدي الإصابة في هذه الحالات إلى مضاعفات خطيرة وصعوبة في التنفس.